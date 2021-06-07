Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос

Марта завершила борьбу за трофей

  • 07.06.2021 23:59
  • 1222 просмотра
  • 5 комментариев
Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Марта Костюк

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого раунда в верхней части женской одиночной сетки.
 
17-летняя американка Кори Гауфф неожиданно легко разобралась с Онс Жабер из Туниса, оформив дебютный выход в 1/4 финала на Шлемах. Барбора Крейчикова, которая ранее остановила Элину Свитолину, разобралась с еще одной экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс.
 
Финалистка прошлого года София Кенин была деклассирована в матче против гречанки Марии Саккари. В последнем поединке игрового дня Марта Костюк не сумела переиграть действующую чемпионку турнира Игу Свёнтек.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Кори Гауфф [24] –  Онс Жабер [25] – 6:3, 6:1
 Барбора Крейчикова –  Слоан Стивенс – 6:2, 6:0
 
 Мария Саккари [17] –  София Кенин [4] – 6:1, 6:3
 Ига Свёнтек [8] –  Марта Костюк – 6:3, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Кори Гауфф [24] –  Барбора Крейчикова
 Мария Саккари [17] –  Ига Свёнтек [8] 

Нижняя часть сетки

 Елена Рыбакина [21] –  Анастасия Павлюченкова [31]
 Тамара Зиданшек –  Паула Бадоса [33]

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.06.2021 00:39
    +1
    Свьонтек відстоїть свій титул, вангую.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:23
    0
    Я думаю РГ возьмет победитель пары Гауфф - Крейчикова))
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    ihor63
    online
      ihor63, 08.06.2021 00:10
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.06.2021 00:07
    Хтозна, цілком можливо. Я б особисто хотів подивитися її матч проти подруги)
    Тепер залишається очікувати на матч Бадоса-Швйонтек
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.06.2021 00:07
    +2
    alefteev77, 08.06.2021 00:05
    Якщо би Марта грала в нижній сітці, то мала би шанси потрапити навіть в фінал
    Хтозна, цілком можливо. Я б особисто хотів подивитися її матч проти подруги)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.06.2021 00:05
    +4
    Якщо би Марта грала в нижній сітці, то мала би шанси потрапити навіть в фінал
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 08.06.2021 00:05
    +4
    Якщо би Марта грала в нижній сітці, то мала би шанси потрапити навіть в фінал
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 08.06.2021 00:07
    +2
    alefteev77, 08.06.2021 00:05
    Якщо би Марта грала в нижній сітці, то мала би шанси потрапити навіть в фінал
    Хтозна, цілком можливо. Я б особисто хотів подивитися її матч проти подруги)
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.06.2021 00:39
    +1
    Свьонтек відстоїть свій титул, вангую.
    Ссылка
    ihor63
    online
      ihor63, 08.06.2021 00:10
    +1
    Stanislav Matusevych, 08.06.2021 00:07
    Хтозна, цілком можливо. Я б особисто хотів подивитися її матч проти подруги)
    Тепер залишається очікувати на матч Бадоса-Швйонтек
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 08.06.2021 00:23
    0
    Я думаю РГ возьмет победитель пары Гауфф - Крейчикова))
    Ссылка
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