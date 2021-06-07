Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого раунда в верхней части женской одиночной сетки.
17-летняя американка Кори Гауфф неожиданно легко разобралась с Онс Жабер из Туниса, оформив дебютный выход в 1/4 финала на Шлемах. Барбора Крейчикова, которая ранее остановила Элину Свитолину, разобралась с еще одной экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс.
Финалистка прошлого года София Кенин была деклассирована в матче против гречанки Марии Саккари. В последнем поединке игрового дня Марта Костюк не сумела переиграть действующую чемпионку турнира Игу Свёнтек.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Кори Гауфф [24] – Онс Жабер [25] – 6:3, 6:1
Барбора Крейчикова – Слоан Стивенс – 6:2, 6:0
Мария Саккари [17] – София Кенин [4] – 6:1, 6:3
Ига Свёнтек [8] – Марта Костюк – 6:3, 6:4
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Кори Гауфф [24] – Барбора Крейчикова
Мария Саккари [17] – Ига Свёнтек [8]
Нижняя часть сетки
Елена Рыбакина [21] – Анастасия Павлюченкова [31]
Тамара Зиданшек – Паула Бадоса [33]
Источник — Sport.ua
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