Дальше без Костюк. Стали известны все участницы 1/4 финала Ролан Гаррос

В понедельник на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого раунда в верхней части женской одиночной сетки.



17-летняя американка Кори Гауфф неожиданно легко разобралась с Онс Жабер из Туниса, оформив дебютный выход в 1/4 финала на Шлемах. Барбора Крейчикова, которая ранее остановила Элину Свитолину, разобралась с еще одной экс-третьей ракеткой мира Слоан Стивенс.



Финалистка прошлого года София Кенин была деклассирована в матче против гречанки Марии Саккари. В последнем поединке игрового дня Марта Костюк не сумела переиграть действующую чемпионку турнира Игу Свёнтек.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Кори Гауфф [24] – Онс Жабер [25] – 6:3, 6:1

Барбора Крейчикова – Слоан Стивенс – 6:2, 6:0



Мария Саккари [17] – София Кенин [4] – 6:1, 6:3

Ига Свёнтек [8] – Марта Костюк – 6:3, 6:4

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Кори Гауфф [24] – Барбора Крейчикова

Мария Саккари [17] – Ига Свёнтек [8]

Нижняя часть сетки

Елена Рыбакина [21] – Анастасия Павлюченкова [31]

Тамара Зиданшек – Паула Бадоса [33]