ФОТО. Малиновский показал новую форму сборной Украины

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский похвастался новой формой украинской национальной команды.
Малиновский вошел в список игроков, которые смогут сыграть на Евро-2020.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.
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