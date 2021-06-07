ФОТО. Малиновский показал новую форму сборной Украины

Футболист «сине-желтых» доволен экипировкой национальной команды

  • 07.06.2021 18:17
  • 1620 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Малиновский показал новую форму сборной Украины
© УАФ

28-летний полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский похвастался новой формой украинской национальной команды.

Малиновский вошел в список игроков, которые смогут сыграть на Евро-2020.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля.

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 18:50
    0
    самого главного на этом фото нет
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 07.06.2021 18:26
    +1
    Баян (это фото и с Ярмоленко уже были).
    Ссылка
    sergrey4
    online
      sergrey4, 07.06.2021 18:26
    +1
    Баян (это фото и с Ярмоленко уже были).
    Ссылка
    An Stekloff
    online
      An Stekloff, 07.06.2021 18:50
    0
    самого главного на этом фото нет
    Ссылка
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