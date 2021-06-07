Стаховский не сумел преодолеть квалификацию на турнире в Штутгарте

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№210 ATP) потерпел поражение в первом круге квалификации травяного турнира ATP Tour 250 в Штутгарт.
На старте отборочного турнира украинец уступил Петеру Гоевчику из Германии (№134 ATP).
Штутгарт. Полуфинал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Петер Гоевчик (Германия) – 1:6, 6:7(4)
Далее по сетку у Гоевчика Грегуар Баррер из Франции (№122 ATP).
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Источник — Sport.ua
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