Джокович в очень странном матче добыл путевку в 1/4 финала Ролан Гаррос

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович не без проблем пробился в 1/4 финала Ролан Гаррос.



В матче четвертого круга против 19-летнего итальянца Лоренцо Музетти (№76 ATP) серб проиграл два первых сета на тай-брейках, после чего деклассировал соперника. Музетти был вынужден сняться в финальной партии, уступая 0:4.



Ролан Гаррос. Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 (отказ)



В следующем раунде Джокович сразится с еще одним итальянцем Маттео Берреттини (№9 ATP), который прошел в четвертьфинал на отказе Роджера Федерера.



Отметим, что Музетти провел на уровне ATP 10 тай-брейков и все выиграл.