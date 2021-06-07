Джокович в очень странном матче добыл путевку в 1/4 финала Ролан Гаррос

Новак проиграл два первых сета, после чего не оставил сопернику шансов

  • 07.06.2021 18:08
  • 352 просмотра
  • 1 комментарий
Джокович в очень странном матче добыл путевку в 1/4 финала Ролан Гаррос
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович не без проблем пробился в 1/4 финала Ролан Гаррос.
 
В матче четвертого круга против 19-летнего итальянца Лоренцо Музетти (№76 ATP) серб проиграл два первых сета на тай-брейках, после чего деклассировал соперника. Музетти был вынужден сняться в финальной партии, уступая 0:4.
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:7(7), 6:7(2), 6:1, 6:0, 4:0 (отказ)
 
В следующем раунде Джокович сразится с еще одним итальянцем Маттео Берреттини (№9 ATP), который прошел в четвертьфинал на отказе Роджера Федерера.
 
Отметим, что Музетти провел на уровне ATP 10 тай-брейков и все выиграл.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 18:17
    0
    До розмов про контору залишається 3...2...1))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2021 18:17
    0
    До розмов про контору залишається 3...2...1))
    Ссылка
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