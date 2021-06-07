Александр ПАЛЯНИЦА: «Я озадачен словами Шевченко»

Экс-игрок национальной сборной Украины Александр Паляница поделился ожиданиями от сегодняшнего спарринга украинской команды с киприотами.

«Если откровенно, то я был несколько озадачен словами главного тренера нашей сборной Андрея Шевченко, сказанными на предматчевой пресс-конференции, что в последнем контрольном поединке Украина сыграет экспериментальным составом. Казалось бы, нужно уже сосредоточиться именно на тех футболистах, которые вынесут на своих плечах всю тяжесть борьбы.

Впрочем, вполне возможно, Андрей Николаевич настолько в них уверен, что решил проверить, в каком тонусе находятся игроки ротации. Но это выбор главного тренера, которому и отвечать за результат.

Мне бы также хотелось акцентировать внимание на двух нюансах: системных ошибках наших защитников в последних матчах, а первый соперник на Евро, сборная Нидерландов с ее исполнительским мастерством может этим воспользоваться, и слабой реализацией голевых моментов. Думаю, что в каждом из поединков на Евро их будет не больше 3-4, поэтому ими нужно дорожить.

Все же, принимая во внимание, что наши ребята научились собранно проводить важные матчи, то с выходом из группы у них не должно возникнуть проблем», — считает Паляница.

Товарищеский матч Украина — Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в 19:00.