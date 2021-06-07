Шевченко определил состав Украины на матч против Кипра

Последний спарринг перед Евро

  • 07.06.2021 17:38
  • 9094 просмотра
  • 15 комментариев
Шевченко определил состав Украины на матч против Кипра
© uaf.ua

Сегодня в 19:00 начнется контрольный матч Украина - Кипр, который будет последним перед отъездом команды Андрея Шевченко на Евро.

Отметим появление в воротах опытного Андрея Пятова, а также Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

В запасе: Бущан, Трубин, Попов, Миколенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Шапаренко, Судаков, Безус, Довбик, Беседин

Состав сборной Кипра

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Источник — Sport.ua

(25 голосов)

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Комментарии
    VAD
      VAD, 07.06.2021 18:50
    0
    Какога цель этого треша?
    Ссылка
    samird
      samird, 07.06.2021 18:45
    0
    Соболь в Брюгге неоднократно выходил справа в обороне. А Матвиенко не чужда позиция левого бека. Я бы скорее предположил вариант Матвиенко Кривцов, Забарный, Соболь - слева направо. Забарного я фланговым защитником не вижу - у него нет нужных качеств в атаке (может и пока нет). Но кто его знает, что там тренерский штаб выдумал.
    Ссылка
    Vitalii
    online
      Vitalii, 07.06.2021 18:40
    +1
    Sauron, 07.06.2021 18:32
    Теж думаю, що буде
    Зубков - Яремчук - Ярмола
    -------- Малина --------
    Соболь - Макаренко - Зіна
    Матвієнко - Кривцов - Забарний
    ---------- Пятов ----------
    Тобто, Зінченко праворуч? Таке колись було?
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.06.2021 18:32
    0
    Oleksandr Korsakov, 07.06.2021 17:57
    Три центральни захисника, Зіна і Соболь крайні.
    Теж думаю, що буде
    Зубков - Яремчук - Ярмола
    -------- Малина --------
    Соболь - Макаренко - Зіна
    Матвієнко - Кривцов - Забарний
    ---------- Пятов ----------
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.06.2021 18:22
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 07.06.2021 18:17
    Ну Шева казав, що склад буде експериментальним, але щоб настільки (Забарний - правий захисник)... Як на мене краще би випустив Тимчика справа, а в нападі Довбика.
    Очень сомневаюсь, что Забарный будет справа. Есть несколько вариантов, но склоняюсь, что там будет играть Матвиенко и ему не впервой, при Фонсеке выходил.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.06.2021 18:17
    +1
    Ну Шева казав, що склад буде експериментальним, але щоб настільки (Забарний - правий захисник)... Як на мене краще би випустив Тимчика справа, а в нападі Довбика.
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 07.06.2021 18:15
    0
    Зубкова на Евро наигрывает
    Ссылка
    Oleksandr Korsakov
    online
      Oleksandr Korsakov, 07.06.2021 17:57
    -3
    Три центральни захисника, Зіна і Соболь крайні.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.06.2021 17:52
    +1
    Атакувальна група гравців в повному складі
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.06.2021 17:49
    +4
    Вангую що Матвієнко буде на фланзі а Забарний і Кривцов в центрі
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 17:47
    +5
    Неожиданно... Забарный крайний защитник?
    Ссылка
    Dominik
      Dominik, 07.06.2021 17:44
    -2
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 07.06.2021 17:42
    -1
    Схема не внушает доверия. Да и когда Макаренко в основе - жди беды..
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 07.06.2021 17:42
    +3
    УДАЧИ ВАМ КАЗАКИ
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 07.06.2021 17:41
    +3
    Забарный справа, интересно
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 17:47
    +5
    Неожиданно... Забарный крайний защитник?
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.06.2021 17:49
    +4
    Вангую що Матвієнко буде на фланзі а Забарний і Кривцов в центрі
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 07.06.2021 17:42
    +3
    УДАЧИ ВАМ КАЗАКИ
    Ссылка
    kekandos
    online
      kekandos, 07.06.2021 17:41
    +3
    Забарный справа, интересно
    Ссылка
    Vitalii
    online
      Vitalii, 07.06.2021 18:40
    +1
    Sauron, 07.06.2021 18:32
    Теж думаю, що буде
    Зубков - Яремчук - Ярмола
    -------- Малина --------
    Соболь - Макаренко - Зіна
    Матвієнко - Кривцов - Забарний
    ---------- Пятов ----------
    Тобто, Зінченко праворуч? Таке колись було?
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 07.06.2021 18:22
    +1
    Vbolivalnyk-Peter, 07.06.2021 18:17
    Ну Шева казав, що склад буде експериментальним, але щоб настільки (Забарний - правий захисник)... Як на мене краще би випустив Тимчика справа, а в нападі Довбика.
    Очень сомневаюсь, что Забарный будет справа. Есть несколько вариантов, но склоняюсь, что там будет играть Матвиенко и ему не впервой, при Фонсеке выходил.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 07.06.2021 18:17
    +1
    Ну Шева казав, що склад буде експериментальним, але щоб настільки (Забарний - правий захисник)... Як на мене краще би випустив Тимчика справа, а в нападі Довбика.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 07.06.2021 17:52
    +1
    Атакувальна група гравців в повному складі
    Ссылка
    VAD
      VAD, 07.06.2021 18:50
    0
    Какога цель этого треша?
    Ссылка
    samird
      samird, 07.06.2021 18:45
    0
    Соболь в Брюгге неоднократно выходил справа в обороне. А Матвиенко не чужда позиция левого бека. Я бы скорее предположил вариант Матвиенко Кривцов, Забарный, Соболь - слева направо. Забарного я фланговым защитником не вижу - у него нет нужных качеств в атаке (может и пока нет). Но кто его знает, что там тренерский штаб выдумал.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 07.06.2021 18:32
    0
    Oleksandr Korsakov, 07.06.2021 17:57
    Три центральни захисника, Зіна і Соболь крайні.
    Теж думаю, що буде
    Зубков - Яремчук - Ярмола
    -------- Малина --------
    Соболь - Макаренко - Зіна
    Матвієнко - Кривцов - Забарний
    ---------- Пятов ----------
    Ссылка
    Влад Тараненко
      Влад Тараненко, 07.06.2021 18:15
    0
    Зубкова на Евро наигрывает
    Ссылка
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