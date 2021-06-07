Шевченко определил состав Украины на матч против Кипра

Сегодня в 19:00 начнется контрольный матч Украина - Кипр, который будет последним перед отъездом команды Андрея Шевченко на Евро.
Отметим появление в воротах опытного Андрея Пятова, а также Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.
Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук
В запасе: Бущан, Трубин, Попов, Миколенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Шапаренко, Судаков, Безус, Довбик, Беседин
Состав сборной Кипра
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Источник — Sport.ua
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Зубков - Яремчук - Ярмола
-------- Малина --------
Соболь - Макаренко - Зіна
Матвієнко - Кривцов - Забарний
---------- Пятов ----------
Зубков - Яремчук - Ярмола
-------- Малина --------
Соболь - Макаренко - Зіна
Матвієнко - Кривцов - Забарний
---------- Пятов ----------
Зубков - Яремчук - Ярмола
-------- Малина --------
Соболь - Макаренко - Зіна
Матвієнко - Кривцов - Забарний
---------- Пятов ----------
Зубков - Яремчук - Ярмола
-------- Малина --------
Соболь - Макаренко - Зіна
Матвієнко - Кривцов - Забарний
---------- Пятов ----------
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