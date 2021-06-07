Шевченко определил состав Украины на матч против Кипра

Сегодня в 19:00 начнется контрольный матч Украина - Кипр, который будет последним перед отъездом команды Андрея Шевченко на Евро.

Отметим появление в воротах опытного Андрея Пятова, а также Эдуарда Соболя и Евгения Макаренко.

Украина: Пятов, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук

В запасе: Бущан, Трубин, Попов, Миколенко, Караваев, Степаненко, Марлос, Шапаренко, Судаков, Безус, Довбик, Беседин

Состав сборной Кипра