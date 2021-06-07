Александрия проводит мини-сбор и ищет новичков

Наставник «Александрии» Юрий Гура подтвердил, что команда проводит мини-сбор с целью определить новичков команды.
«Есть 7 дней на просмотр потенциальных новичков. Специально пригласили на каждую позицию, на которую нужно усиление. Мы проводим сбор, смотрим футболистов».
«Скоро будут два спарринга, и в этих встречах решим, кто нам подойдет», - сказал Гура.
По итогам сезона из команды ушли 10 основных футболистов, а также наставник Владимир Шаран.
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Источник — ФК Александрия
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