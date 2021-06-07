ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Новая форма. Слава Украине!»

Игрок украинской национальной команды поделился мнением о новой форме

  • 07.06.2021 17:35
  • 3269 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Новая форма. Слава Украине!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о новой форме сборной Украины.

«Новая форма. Слава Украине!», — прокомментировал Андрей свежее фото.

На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Oleksandr Korsakov
    online
      Oleksandr Korsakov, 07.06.2021 18:01
    +9
    Нова форма збірної України це мистецтво і ніякої політики!!!!!! Як кажуть німці і московіти в разі "Північного потоку-2:це економіка і ніякої політики!!!! Ярмола молодець!!!!!!! Слава Україні!!!!!!
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 17:55
    +12
    ГЕРОЯМ СЛАВА--БРАВО ЯРМОЛА
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 17:55
    +12
    ГЕРОЯМ СЛАВА--БРАВО ЯРМОЛА
    Ссылка
    Oleksandr Korsakov
    online
      Oleksandr Korsakov, 07.06.2021 18:01
    +9
    Нова форма збірної України це мистецтво і ніякої політики!!!!!! Як кажуть німці і московіти в разі "Північного потоку-2:це економіка і ніякої політики!!!! Ярмола молодець!!!!!!! Слава Україні!!!!!!
    Ссылка
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