ФОТО. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Новая форма. Слава Украине!»

31-летний вингер «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о новой форме сборной Украины.
«Новая форма. Слава Украине!», — прокомментировал Андрей свежее фото.
На групповом этапе Евро-2020 сборная Украины сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.
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