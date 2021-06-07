Тарас МИХАЛИК: «Время экспериментов прошло»

Бывший футболист сборной Украины Тарас Mихалик рассказал, чего он ждет от противостояния нашей главной команды с киприотами.

«Думаю, что время экспериментов уже прошло, сегодня с Кипром сыграют те, кому главный тренер Андрей Шевченко доверит место в старте и в первом поединке финальной стадии — с Нидерландами. И хотя это команды разного стиля и уровня, но нам важно наигрывать свой состав. Поэтому уверен, что если изменения и будут, то минимальные. Идет целенаправленная подготовка к решающим матчам, без форсажа, с учетом буквально каждой мелочи.

Я верю в тренерский штаб сборной Украины, у Андрея Шевченко опытные и грамотные помощники. Внушает оптимизм и сбалансированный состав, теперь важно, чтобы обошлось без травм и дисквалификаций. Думаю, что с первоочередной задачей, выходом из группы, наши ребята справятся. А дальше — очередная вершина, которую также нужно будет постараться покорить», — считает Михалик.

Товарищеский поединок Украина — Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в 19:00.