Тарас МИХАЛИК: «Время экспериментов прошло»

Специалист поделился ожиданиями от поединка сборной Украины с Кипром

  • 07.06.2021 17:20
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Тарас МИХАЛИК: «Время экспериментов прошло»
© УАФ

Бывший футболист сборной Украины Тарас Mихалик рассказал, чего он ждет от противостояния нашей главной команды с киприотами.

«Думаю, что время экспериментов уже прошло, сегодня с Кипром сыграют те, кому главный тренер Андрей Шевченко доверит место в старте и в первом поединке финальной стадии — с Нидерландами. И хотя это команды разного стиля и уровня, но нам важно наигрывать свой состав. Поэтому уверен, что если изменения и будут, то минимальные. Идет целенаправленная подготовка к решающим матчам, без форсажа, с учетом буквально каждой мелочи.

Я верю в тренерский штаб сборной Украины, у Андрея Шевченко опытные и грамотные помощники. Внушает оптимизм и сбалансированный состав, теперь важно, чтобы обошлось без травм и дисквалификаций. Думаю, что с первоочередной задачей, выходом из группы, наши ребята справятся. А дальше — очередная вершина, которую также нужно будет постараться покорить», — считает Михалик.

Товарищеский поединок Украина — Кипр состоится в понедельник, 7 июня, в 19:00.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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    BUCH
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      BUCH, 07.06.2021 17:57
    0
    Таки нет
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    BUCH
    online
      BUCH, 07.06.2021 17:57
    0
    Таки нет
    Ссылка
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