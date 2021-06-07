Георгий БУЩАН: «Дай Бог, чтобы на Евро пришла реализация моментов»

Сборная давно не может забить больше одного мяча за игру

  • 07.06.2021 16:11
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Георгий БУЩАН: «Дай Бог, чтобы на Евро пришла реализация моментов»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вратарь сборной Украины Георгий Бущан согласен с тем, что в последних матчах команды были проблемы с реализацией, однако надеется, что на чемпионате Европы ситуация улучшится.

«Кипр - хорошая команда, хорошо обороняется и массивно атакует. Это хороший соперник, нужно хорошо себя проявить перед началом Евро».

«Много команд сейчас играют в пять защитников и прошлую игру мы играли тоже. Думаю, ребята будут искать выход из ситуации (с реализацией) и реализуют свои шансы. Дай бог, чтобы реализация пришла на Евро», - сказал Бущан.

Сегодня в 19:00 начнется последний спарринг перед Евро против Кипра.

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Источник — Футбол 1/2/3

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