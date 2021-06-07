Квартал 95. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед Кипром

По информации Футбол 1, гимн Украины перед сегодняшним контрольным матчем против Кипра исполнят участницы женской студии «Квартал 95».
Петь будут четыре девушки.
Кроме того, болельщики смогут исполнить песню «Червона рута». Эта композиция утверждена как сопровождающая сборной Украины на Евро-2020.
Матч стартует в 19:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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К Кварталу 95 отношусь отрицательно, но ЗВР если глянуть при Зеленском тоже выросли до 29 миллиардов, и это при том что сейчас кризис и пандемия, а Порошенко оставил свое кресло с приличным внешним госдолгом, собственноручно увеличив его на 15 миллиардов $, по которому теперь и нашим внукам платить проценты. Think, Mark, think!
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
На армію грошей немає.
На зарплати військовим грошей немає.
На виплату лікарняних грошей немає.
Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
Про це йдеться в анонсі на сайті каналу, передають Українські Новини.
Як повідомляли Українськi Новини, попри те, що російський телеканал СТС під українськими санкціями з травня 2020 року, у квітні 2021 року даний телеканал анонсував показ українського телесеріалу «Папік», знятий українською студією «Квартал 95».
У січні російський канал СТС запустив з КВН за франшизою комедійного проєкту «Ліга сміху», створений українською студією «Квартал 95».
СБУ не розслідує продаж російському каналу СТС серіалу «100 000 хвилин разом» виробництва «Студії Квартал 95». Також СБУ відмовилася розслідувати, як компанії президента вдалося продати серіал «Папік» російському телеканалу.
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
Про це йдеться в анонсі на сайті каналу, передають Українські Новини.
Як повідомляли Українськi Новини, попри те, що російський телеканал СТС під українськими санкціями з травня 2020 року, у квітні 2021 року даний телеканал анонсував показ українського телесеріалу «Папік», знятий українською студією «Квартал 95».
У січні російський канал СТС запустив з КВН за франшизою комедійного проєкту «Ліга сміху», створений українською студією «Квартал 95».
СБУ не розслідує продаж російському каналу СТС серіалу «100 000 хвилин разом» виробництва «Студії Квартал 95». Також СБУ відмовилася розслідувати, як компанії президента вдалося продати серіал «Папік» російському телеканалу.
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
На армію грошей немає.
На зарплати військовим грошей немає.
На виплату лікарняних грошей немає.
Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.
Безвиз
Ассоциация с ЕС
Автокефалия
Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
Введение Европой и США санкций против РФ
Создание антипутинской коалиции
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
Экономика Украины растет от 2015 года
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
Электронные декларации чиновников
Прозорро
Децентрализация
Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
Реформирование ЗСУ
Возобновление ВПК
Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
Освобождение 2/3 Донбасса
Стабизизация ситуации на фронте
К Кварталу 95 отношусь отрицательно, но ЗВР если глянуть при Зеленском тоже выросли до 29 миллиардов, и это при том что сейчас кризис и пандемия, а Порошенко оставил свое кресло с приличным внешним госдолгом, собственноручно увеличив его на 15 миллиардов $, по которому теперь и нашим внукам платить проценты. Think, Mark, think!
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