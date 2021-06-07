Квартал 95. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед Кипром

Петь должны четыре девушки

  • 07.06.2021 16:27
  • 8482 просмотра
  • 26 комментариев
Квартал 95. Стало известно, кто исполнит гимн Украины перед Кипром
© uaf.ua

По информации Футбол 1, гимн Украины перед сегодняшним контрольным матчем против Кипра исполнят участницы женской студии «Квартал 95».

Петь будут четыре девушки.

Кроме того, болельщики смогут исполнить песню «Червона рута». Эта композиция утверждена как сопровождающая сборной Украины на Евро-2020.

Матч стартует в 19:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(31 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ardas
    online
      Ardas, 07.06.2021 17:55
    0
    BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    Ну да, вся страна сидела сложа руки, токмо один Петро Неутомимый в поте лица безвиз добывал. Ты хоть понимаешь насколько ты прогретый? Ни Порошенко, ни Зеленский нам не цари, не боги и не надежда, это выборная должность с определенными функциями. В 2019 выбрали нового, и в 2024 выберут опять другого, ни Зеленского, ни Порошенко, надеюсь, и это не только нормально, а необходимо в таком гнездилище коррупции как Украина. В этом и заключается демократия, которая уничтожена у нелюбимого северного соседа.
    К Кварталу 95 отношусь отрицательно, но ЗВР если глянуть при Зеленском тоже выросли до 29 миллиардов, и это при том что сейчас кризис и пандемия, а Порошенко оставил свое кресло с приличным внешним госдолгом, собственноручно увеличив его на 15 миллиардов $, по которому теперь и нашим внукам платить проценты. Think, Mark, think!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.06.2021 17:54
    0
    Ну , с Кипром должны были бы петь завсегдатаи офшоров - Порошенко и т.д.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 07.06.2021 17:50
    +2
    І тут квартал? Та ви вже достали всіх...
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 07.06.2021 17:23
    +6
    Аккомпанировать будет Зеленский. На пианино...
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 07.06.2021 17:22
    -3
    Порохоботов сюда с Цензор нет пригнали?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 17:15
    -2
    Здесь за не любовь к Порошенко комментарии трут?) Прикольно. Комменты всяких фриков, в том числе про российских, не трут, а коммент с критикой Порошенко удалили. Ладно понял. Не буду надоедать своей персоной.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 17:13
    +2
    BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    навіщо про це тут писати? для цього є цензор і укрправда
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 07.06.2021 17:10
    -1
    BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    Ссылка
    атеїст ПЦУ
      атеїст ПЦУ, 07.06.2021 17:08
    +2
    Клоуни грабують так, як не снилось нікому.
    На армію грошей немає.
    На зарплати військовим грошей немає.
    На виплату лікарняних грошей немає.
    Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 17:07
    +1
    Армию поднял украинский народ, который по сей день волонтерит и платит военный сбор. Амнистия боевикам прописана в Минских соглашениях, которые к счастью мы не спешим выполнять. Их выполнение - конец Украины. Кто их подписал, думаю вы в курсе. Для меня тот факт, что здесь больше не вещают российские сливные бочки Медведчука перекрывает все промахи (которых не мало) нынешней власти. Нет смысла сражаться на фронтах, когда проигрывается война за умы.
    Ссылка
    SANDR MOIA
    online
      SANDR MOIA, 07.06.2021 17:05
    +10
    Уроки в школі веде малорос з відбитими мізками Усик, гімн країни співають клоуни перед грою. До дна мабуть вже рукою подати. Тільки чомусь починає підтошнювати, коли думаєш, що там на нас чекає...
    Ссылка
    BMW прогрітий
      BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    +4
    Vladislav Pohily, 07.06.2021 16:34
    Мне вообще не нравится когда гимн приглашают петь артистов. По-моему куда круче и атмосфернее когда просто играет мелодия и слышно как поет стадион.
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:59
    0
    один квартал
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.06.2021 16:57
    0
    Если этого криворогатого пианиста в ближайшее время не погнать ссаными тряпками, добром его правление не закончится.
    Ссылка
    Vadym_ukr
    online
      Vadym_ukr, 07.06.2021 16:42
    -2
    Та краще Юзіку довірили б, голосу також не має, однак схожий на оперного співака.
    Ссылка
    Сергій Байдала
    online
      Сергій Байдала, 07.06.2021 16:38
    +1
    Каждый вечер вечер наступает вдруг , если делать нечего тебе мой друг.....ой тьху Ще не вмееерла Україїїни ні слава ні вооооля............ .добре шо виконавця змінили а не гімн...від етих... всего можно ожидать (С)
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 16:37
    +7
    Как говорил классик: «Это какой-то…позор!»
    Ссылка
    sashav2007
    online
      sashav2007, 07.06.2021 16:36
    +18
    криворіжські паскуди, вже і до збірної добрались...
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 16:35
    +3
    Російський канал СТС, який перебуває під санкціями, сьогодні, 7 червня, почне показ українського серіалу «100 000 хвилин разом», знятого українською компанією «Студія Квартал 95».
    Про це йдеться в анонсі на сайті каналу, передають Українські Новини.
    Як повідомляли Українськi Новини, попри те, що російський телеканал СТС під українськими санкціями з травня 2020 року, у квітні 2021 року даний телеканал анонсував показ українського телесеріалу «Папік», знятий українською студією «Квартал 95».
    У січні російський канал СТС запустив з КВН за франшизою комедійного проєкту «Ліга сміху», створений українською студією «Квартал 95».
    СБУ не розслідує продаж російському каналу СТС серіалу «100 000 хвилин разом» виробництва «Студії Квартал 95». Також СБУ відмовилася розслідувати, як компанії президента вдалося продати серіал «Папік» російському телеканалу.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 16:34
    +2
    Закварталили Україну..
    Ссылка
    sashav2007
    online
      sashav2007, 07.06.2021 16:36
    +18
    криворіжські паскуди, вже і до збірної добрались...
    Ссылка
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 07.06.2021 16:31
    +17
    Может хватит уже издеваться над гимном..Не ну честное слово.Ждешь гимн а тут разнообразные кавер версии...
    Ссылка
    SANDR MOIA
    online
      SANDR MOIA, 07.06.2021 17:05
    +10
    Уроки в школі веде малорос з відбитими мізками Усик, гімн країни співають клоуни перед грою. До дна мабуть вже рукою подати. Тільки чомусь починає підтошнювати, коли думаєш, що там на нас чекає...
    Ссылка
    xerx
      xerx, 07.06.2021 16:31
    +9
    Под рояль?
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 07.06.2021 16:37
    +7
    Как говорил классик: «Это какой-то…позор!»
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 07.06.2021 16:28
    +7
    Ссылка
    Ossa8860
      Ossa8860, 07.06.2021 17:23
    +6
    Аккомпанировать будет Зеленский. На пианино...
    Ссылка
    BMW прогрітий
      BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    +4
    Vladislav Pohily, 07.06.2021 16:34
    Мне вообще не нравится когда гимн приглашают петь артистов. По-моему куда круче и атмосфернее когда просто играет мелодия и слышно как поет стадион.
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 07.06.2021 16:32
    +4
    а дальше это новые эксперты великого футбола.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 16:35
    +3
    Російський канал СТС, який перебуває під санкціями, сьогодні, 7 червня, почне показ українського серіалу «100 000 хвилин разом», знятого українською компанією «Студія Квартал 95».
    Про це йдеться в анонсі на сайті каналу, передають Українські Новини.
    Як повідомляли Українськi Новини, попри те, що російський телеканал СТС під українськими санкціями з травня 2020 року, у квітні 2021 року даний телеканал анонсував показ українського телесеріалу «Папік», знятий українською студією «Квартал 95».
    У січні російський канал СТС запустив з КВН за франшизою комедійного проєкту «Ліга сміху», створений українською студією «Квартал 95».
    СБУ не розслідує продаж російському каналу СТС серіалу «100 000 хвилин разом» виробництва «Студії Квартал 95». Також СБУ відмовилася розслідувати, як компанії президента вдалося продати серіал «Папік» російському телеканалу.
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 07.06.2021 17:50
    +2
    І тут квартал? Та ви вже достали всіх...
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 07.06.2021 17:13
    +2
    BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    навіщо про це тут писати? для цього є цензор і укрправда
    Ссылка
    атеїст ПЦУ
      атеїст ПЦУ, 07.06.2021 17:08
    +2
    Клоуни грабують так, як не снилось нікому.
    На армію грошей немає.
    На зарплати військовим грошей немає.
    На виплату лікарняних грошей немає.
    Тепер ще й мінімалку передумали піднімати, як планували-обіцяли.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 07.06.2021 16:34
    +2
    Закварталили Україну..
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 07.06.2021 17:07
    +1
    Армию поднял украинский народ, который по сей день волонтерит и платит военный сбор. Амнистия боевикам прописана в Минских соглашениях, которые к счастью мы не спешим выполнять. Их выполнение - конец Украины. Кто их подписал, думаю вы в курсе. Для меня тот факт, что здесь больше не вещают российские сливные бочки Медведчука перекрывает все промахи (которых не мало) нынешней власти. Нет смысла сражаться на фронтах, когда проигрывается война за умы.
    Ссылка
    Сергій Байдала
    online
      Сергій Байдала, 07.06.2021 16:38
    +1
    Каждый вечер вечер наступает вдруг , если делать нечего тебе мой друг.....ой тьху Ще не вмееерла Україїїни ні слава ні вооооля............ .добре шо виконавця змінили а не гімн...від етих... всего можно ожидать (С)
    Ссылка
    Ardas
    online
      Ardas, 07.06.2021 17:55
    0
    BMW прогрітий, 07.06.2021 17:05
    ЗЕбанат, читай, что сделал Порошенко за годы своего президентства
    Безвиз
    Ассоциация с ЕС
    Автокефалия
    Утверждение курса на вступление в ЕС и НАТО
    Введение Европой и США санкций против РФ
    Создание антипутинской коалиции
    Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 миллиардов
    Экономика Украины растет от 2015 года
    Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
    Выход из нефте - и газаозависимости от РФ
    Электронные декларации чиновников
    Прозорро
    Децентрализация
    Квоты для украинской музыки, рост украинского кинопроизводства и книгоиздания
    Реформирование ЗСУ
    Возобновление ВПК
    Обновление системы ПВО Киева личными деньгами Порошенка
    Освобождение 2/3 Донбасса
    Стабизизация ситуации на фронте
    Ну да, вся страна сидела сложа руки, токмо один Петро Неутомимый в поте лица безвиз добывал. Ты хоть понимаешь насколько ты прогретый? Ни Порошенко, ни Зеленский нам не цари, не боги и не надежда, это выборная должность с определенными функциями. В 2019 выбрали нового, и в 2024 выберут опять другого, ни Зеленского, ни Порошенко, надеюсь, и это не только нормально, а необходимо в таком гнездилище коррупции как Украина. В этом и заключается демократия, которая уничтожена у нелюбимого северного соседа.
    К Кварталу 95 отношусь отрицательно, но ЗВР если глянуть при Зеленском тоже выросли до 29 миллиардов, и это при том что сейчас кризис и пандемия, а Порошенко оставил свое кресло с приличным внешним госдолгом, собственноручно увеличив его на 15 миллиардов $, по которому теперь и нашим внукам платить проценты. Think, Mark, think!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 07.06.2021 17:54
    0
    Ну , с Кипром должны были бы петь завсегдатаи офшоров - Порошенко и т.д.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.06.2021 16:59
    0
    один квартал
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 07.06.2021 16:57
    0
    Если этого криворогатого пианиста в ближайшее время не погнать ссаными тряпками, добром его правление не закончится.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности