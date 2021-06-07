Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, в Харькове придут и поддержат сборную Украины»

Наставник рассчитывает на поддержку болельщиков

  • 07.06.2021 15:29
  • 1334 просмотра
  • 2 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, в Харькове придут и поддержат сборную Украины»
© uaf.ua

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко ожидает, что фаны заполнят трибуны в последнем контрольном матче перед Евро-2020.

«Кипр, прежде всего, команда, которая очень компактно играет, хорошо перемещается, прессингует, держит мяч. Для нас будет интересный матч».

«Мы преследуем разные цели, но, я думаю, все равно матч получится интересным. Надеемся, что люди в Харькове придут и поддержат команду», - сказал Шевченко.

Матч против Кипра стартует сегодня в 19:00.

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Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

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Комментарии
    Work W1901
    online
      Work W1901, 07.06.2021 17:39
    0
    сподіваюся збірна колись почне грати в інших містах, задовбали цим Харковом
    Ссылка
    schmaisser
    online
      schmaisser, 07.06.2021 17:11
    0
    Николаич, не гони, что значит "надеюсь"?
    Все будет как всегда - на высоте!
    Ссылка
    Work W1901
    online
      Work W1901, 07.06.2021 17:39
    0
    сподіваюся збірна колись почне грати в інших містах, задовбали цим Харковом
    Ссылка
    schmaisser
    online
      schmaisser, 07.06.2021 17:11
    0
    Николаич, не гони, что значит "надеюсь"?
    Все будет как всегда - на высоте!
    Ссылка
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