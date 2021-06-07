Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, в Харькове придут и поддержат сборную Украины»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко ожидает, что фаны заполнят трибуны в последнем контрольном матче перед Евро-2020.

«Кипр, прежде всего, команда, которая очень компактно играет, хорошо перемещается, прессингует, держит мяч. Для нас будет интересный матч».

«Мы преследуем разные цели, но, я думаю, все равно матч получится интересным. Надеемся, что люди в Харькове придут и поддержат команду», - сказал Шевченко.

Матч против Кипра стартует сегодня в 19:00.