Андрей ШЕВЧЕНКО: «Надеюсь, в Харькове придут и поддержат сборную Украины»

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко ожидает, что фаны заполнят трибуны в последнем контрольном матче перед Евро-2020.
«Кипр, прежде всего, команда, которая очень компактно играет, хорошо перемещается, прессингует, держит мяч. Для нас будет интересный матч».
«Мы преследуем разные цели, но, я думаю, все равно матч получится интересным. Надеемся, что люди в Харькове придут и поддержат команду», - сказал Шевченко.
Матч против Кипра стартует сегодня в 19:00.
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Источник — Футбол 1/2/3
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