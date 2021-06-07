Аталанта собирается купить 23-летнего хавбека сборной Нидерландов

Клуб из Бергамо намерен усилить полузащиту

  • 07.06.2021 12:05
  • 1639 просмотров
  • 1 комментарий
Аталанта собирается купить 23-летнего хавбека сборной Нидерландов
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» этим летом может подписать полузащитника «АЗ Алкмаар» Тена Копмейнерса.

На 23-летнего голландца «Аталанта» претендуют лондонский «Арсенал», «Рома» и «Монако». Однако именно «Аталанта» является главным претендентом на Копмейнерса.

В сезоне 2020/21 Копмейнерс полузащитник провёл 31 матч, забил 15 голов и стал автором 5 результативных передач. 

Тен Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». За основу полузащитник выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года. 

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет выкупить Ромеро у «Ювентуса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 07.06.2021 13:56
    0
    Що там робить Коваленко?
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 07.06.2021 13:56
    0
    Що там робить Коваленко?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности