Аталанта собирается купить 23-летнего хавбека сборной Нидерландов

«Аталанта» этим летом может подписать полузащитника «АЗ Алкмаар» Тена Копмейнерса.

На 23-летнего голландца «Аталанта» претендуют лондонский «Арсенал», «Рома» и «Монако». Однако именно «Аталанта» является главным претендентом на Копмейнерса.

В сезоне 2020/21 Копмейнерс полузащитник провёл 31 матч, забил 15 голов и стал автором 5 результативных передач.

Тен Копмейнерс является воспитанником «АЗ Алкмаар». За основу полузащитник выступает с лета 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет выкупить Ромеро у «Ювентуса».