ФОТО. Тренировка сборной Украины перед игрой с Кипром

Сегодня, 7 июня, сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кипра. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Перед этой игрой украинская команда провела открытую тренировку.
Фото Кирилла Дымова
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Источник — Sport.ua
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