Украина футбольная. Верес выиграл Первую лигу

6 июня в 00:15 на телеканале xSport выйдет очередной выпуск информационно-аналитической программы «Украина футбольная». Гость программы - главный тренер ФК «Рубикон» Сергей Литовченко.
В выпуске:
- Невероятные эмоции - «Верес» выиграл Первую лигу!
- «Альянс» и «Полесье» добавили в конце сезона;
- Вторая лига: осталось определить чемпиона Группы А.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ПФЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.