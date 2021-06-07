Определилась половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого круга в нижней части мужской одиночной сетки.
После вылета Доминика Тима в первом круге в четверке лучших в этой части сетки есть один несеяный теннисист. Это 22-летний испанец Алехандро Давидович-Фокина, который пробился в дебютный четвертьфинал на уровне Grand Slam.
Ролан Гаррос. 1/8 финала
Нижняя часть сетки
Александр Зверев [6] – Кеи Нисикори – 6:4, 6:1, 6:1
Алехандро Давидович-Фокина – Федерико Дельбонис – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4
Стефанос Циципас [5] – Пабло Карреньо-Буста [12] – 6:3, 6:2, 7:5
Даниил Медведев [2] – Кристиан Гарин [27] – 6:2, 6:1, 7:5
Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала
Александр Зверев [6] – Алехандро Давидович-Фокина
Стефанос Циципас [5] – Даниил Медведев [2]
Источник — Sport.ua
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