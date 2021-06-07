Определилась половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

Циципас и Медведев будут сражаться за путевку в полуфинал

  • 07.06.2021 00:05
  • 2783 просмотра
  • 2 комментария
Определилась половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого круга в нижней части мужской одиночной сетки.

После вылета Доминика Тима в первом круге в четверке лучших в этой части сетки есть один несеяный теннисист. Это 22-летний испанец Алехандро Давидович-Фокина, который пробился в дебютный четвертьфинал на уровне Grand Slam. 

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки
 
 Александр Зверев [6] –  Кеи Нисикори – 6:4, 6:1, 6:1
 Алехандро Давидович-Фокина –  Федерико Дельбонис – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4
 
 Стефанос Циципас [5] –  Пабло Карреньо-Буста [12] – 6:3, 6:2, 7:5
 Даниил Медведев [2] –  Кристиан Гарин [27] – 6:2, 6:1, 7:5

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

 Александр Зверев [6] –  Алехандро Давидович-Фокина
 Стефанос Циципас [5] –  Даниил Медведев [2]

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    futbolboss
      futbolboss, 07.06.2021 00:41
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Четыре русских
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    24forever
      24forever, 07.06.2021 00:13
    -2
    ох уж этот русский след ...
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    futbolboss
      futbolboss, 07.06.2021 00:41
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Четыре русских
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