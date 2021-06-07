Определилась половина участников 1/4 финала Ролан Гаррос у мужчин

В воскресенье на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки четвертого круга в нижней части мужской одиночной сетки.

После вылета Доминика Тима в первом круге в четверке лучших в этой части сетки есть один несеяный теннисист. Это 22-летний испанец Алехандро Давидович-Фокина, который пробился в дебютный четвертьфинал на уровне Grand Slam.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Нижняя часть сетки



Александр Зверев [6] – Кеи Нисикори – 6:4, 6:1, 6:1

Алехандро Давидович-Фокина – Федерико Дельбонис – 6:4, 6:4, 4:6, 6:4



Стефанос Циципас [5] – Пабло Карреньо-Буста [12] – 6:3, 6:2, 7:5

Даниил Медведев [2] – Кристиан Гарин [27] – 6:2, 6:1, 7:5

Ролан Гаррос. Пары 1/4 финала

Александр Зверев [6] – Алехандро Давидович-Фокина

Стефанос Циципас [5] – Даниил Медведев [2]