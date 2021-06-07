Когда играет Костюк? Расписание украинок на Ролан Гаррос на седьмое июня

Седьмого июня продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В понедельник на корты Парижа выйдет одна представительница Украины, которая осталась во взрослом турнире.
Ролан Гаррос. Четвертый круг
Корт имени Филиппа Шатрие, четвертый запуск (не ранее 22:00)
Марта Костюк (№81 WTA) – Ига Свёнтек (№9 WTA, Польша)
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Источник — Sport.ua
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Марта, камон! Візьми і спростуй усі наші передматчеві побоювання. Зіграй у свою кращу гру, або близько біля цього, а далі чи вистачить цього для перемоги, це вже інше питання.
Звісно, це знак поваги насамперед до Іги, але те, що так поставили її гру з Мартою, а не раніше, теж про щось говорить.
Марта, камон! Візьми і спростуй усі наші передматчеві побоювання. Зіграй у свою кращу гру, або близько біля цього, а далі чи вистачить цього для перемоги, це вже інше питання.
Звісно, це знак поваги насамперед до Іги, але те, що так поставили її гру з Мартою, а не раніше, теж про щось говорить.
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