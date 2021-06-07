Когда играет Костюк? Расписание украинок на Ролан Гаррос на седьмое июня

В рамках взрослого турнира борьбу продолжает лишь одна украинка

  • 07.06.2021 10:10
  • 11328 просмотров
  • 13 комментариев
Когда играет Костюк? Расписание украинок на Ролан Гаррос на седьмое июня
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Седьмого июня продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В понедельник на корты Парижа выйдет одна представительница Украины, которая осталась во взрослом турнире. 
 
Ролан Гаррос. Четвертый круг

Корт имени Филиппа Шатрие, четвертый запуск (не ранее 22:00)
Марта Костюк (№81 WTA) – Ига Свёнтек (№9 WTA, Польша)

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Источник — Sport.ua

(41 голос)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 07.06.2021 16:42
    0
    Марта обыграет ее также как Мугурузу.
    Ссылка
    Volodymyr Kurdylo
    online
      Volodymyr Kurdylo, 07.06.2021 12:39
    0
    introvert, 06.06.2021 19:52
    Жаль. Вечерний запуск. Вроде бы знак уважения и признания, и в то же время - понимание того, что придется играть без зрителей. Значит, без толп болельщиков и поддержки, которая в предыдущих раундах Марту заводила и очень бы ей в таком матче пригодилась.
    Я думаю, шо той француз прийде на гру. Він всі матчі підтримував Марту - "Камон, Марта"!
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 11:42
    +5
    Таки наші Марта і Даяна більш залежні в своїй грі від присутності глядачів, їм більше потрібна підтримка і аплодисменти вболівальників, ніж тій же Ізі, яка плідно працює з психологом. Тому так, Марті було б у всіх розуміннях краще зіграти в обід, при глядачах. А так, дійсно є додатковий ризик, що Марта з її досить рухомою психікою, може до 22 год перехвилюватися/перегоріти.
    Марта, камон! Візьми і спростуй усі наші передматчеві побоювання. Зіграй у свою кращу гру, або близько біля цього, а далі чи вистачить цього для перемоги, це вже інше питання.
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    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 06.06.2021 22:16
    +7
    Позитив у тому, що всі зможемо спокійно подивится трансляцію. Удачі Марті!
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    vital
    online
      vital, 06.06.2021 21:06
    +2
    Вчора ввечері глянув на майскоре кеф на перемогу Марти 4,2 , а зараз вже 7,7. Добряче Ігу так прогружають.
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 06.06.2021 20:25
    0
    Александр Ад, 06.06.2021 20:04
    а що може бути і пізніше 22-00?
    це ж Ролан Гаррос, тут можуть до нескінченності грати п'яті сети
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:21
    +7
    Тобто, у більш прохолодну погоду, відповідно, на менш швидкому корті. Ще один маленький плюс для Іги. Хоч би Марта за цілий день не з'їла себе зсередини до гри.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 20:18
    -1
    introvert, 06.06.2021 19:52
    Жаль. Вечерний запуск. Вроде бы знак уважения и признания, и в то же время - понимание того, что придется играть без зрителей. Значит, без толп болельщиков и поддержки, которая в предыдущих раундах Марту заводила и очень бы ей в таком матче пригодилась.
    Ще й цілий день чекати. Може перегоріти Марта.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 06.06.2021 20:11
    0
    Александр Ад, 06.06.2021 20:04
    а що може бути і пізніше 22-00?
    Ні. Коли б не закінчилися попередні матчі, один обов'язково виноситься у так звану вечірню сесію з початком о 22 по Києву (21 у Парижі). Так, без глядачів (комендантська година), але без жодних проблем для телебачення. Плюс учасницям не треба чекати початку у роздягальнях.
    Звісно, це знак поваги насамперед до Іги, але те, що так поставили її гру з Мартою, а не раніше, теж про щось говорить.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.06.2021 20:10
    +1
    Mazyr2412, 06.06.2021 19:47
    Це чого так пізно?!(
    Центральний матч.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 20:04
    0
    а що може бути і пізніше 22-00?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 06.06.2021 19:52
    +5
    Жаль. Вечерний запуск. Вроде бы знак уважения и признания, и в то же время - понимание того, что придется играть без зрителей. Значит, без толп болельщиков и поддержки, которая в предыдущих раундах Марту заводила и очень бы ей в таком матче пригодилась.
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:47
    0
    Це чого так пізно?!(
    Ссылка
    Sergiy20
    online
      Sergiy20, 06.06.2021 22:16
    +7
    Позитив у тому, що всі зможемо спокійно подивится трансляцію. Удачі Марті!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2021 20:21
    +7
    Тобто, у більш прохолодну погоду, відповідно, на менш швидкому корті. Ще один маленький плюс для Іги. Хоч би Марта за цілий день не з'їла себе зсередини до гри.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 07.06.2021 11:42
    +5
    Таки наші Марта і Даяна більш залежні в своїй грі від присутності глядачів, їм більше потрібна підтримка і аплодисменти вболівальників, ніж тій же Ізі, яка плідно працює з психологом. Тому так, Марті було б у всіх розуміннях краще зіграти в обід, при глядачах. А так, дійсно є додатковий ризик, що Марта з її досить рухомою психікою, може до 22 год перехвилюватися/перегоріти.
    Марта, камон! Візьми і спростуй усі наші передматчеві побоювання. Зіграй у свою кращу гру, або близько біля цього, а далі чи вистачить цього для перемоги, це вже інше питання.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 06.06.2021 19:52
    +5
    Жаль. Вечерний запуск. Вроде бы знак уважения и признания, и в то же время - понимание того, что придется играть без зрителей. Значит, без толп болельщиков и поддержки, которая в предыдущих раундах Марту заводила и очень бы ей в таком матче пригодилась.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 06.06.2021 21:06
    +2
    Вчора ввечері глянув на майскоре кеф на перемогу Марти 4,2 , а зараз вже 7,7. Добряче Ігу так прогружають.
    Ссылка
    NM16071
    online
      NM16071, 06.06.2021 20:10
    +1
    Mazyr2412, 06.06.2021 19:47
    Це чого так пізно?!(
    Центральний матч.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
      Виктор Андрущик, 07.06.2021 16:42
    0
    Марта обыграет ее также как Мугурузу.
    Ссылка
    Volodymyr Kurdylo
    online
      Volodymyr Kurdylo, 07.06.2021 12:39
    0
    introvert, 06.06.2021 19:52
    Жаль. Вечерний запуск. Вроде бы знак уважения и признания, и в то же время - понимание того, что придется играть без зрителей. Значит, без толп болельщиков и поддержки, которая в предыдущих раундах Марту заводила и очень бы ей в таком матче пригодилась.
    Я думаю, шо той француз прийде на гру. Він всі матчі підтримував Марту - "Камон, Марта"!
    Ссылка
    Martin Riggs
    online
      Martin Riggs, 06.06.2021 20:25
    0
    Александр Ад, 06.06.2021 20:04
    а що може бути і пізніше 22-00?
    це ж Ролан Гаррос, тут можуть до нескінченності грати п'яті сети
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 06.06.2021 20:11
    0
    Александр Ад, 06.06.2021 20:04
    а що може бути і пізніше 22-00?
    Ні. Коли б не закінчилися попередні матчі, один обов'язково виноситься у так звану вечірню сесію з початком о 22 по Києву (21 у Парижі). Так, без глядачів (комендантська година), але без жодних проблем для телебачення. Плюс учасницям не треба чекати початку у роздягальнях.
    Звісно, це знак поваги насамперед до Іги, але те, що так поставили її гру з Мартою, а не раніше, теж про щось говорить.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 06.06.2021 20:04
    0
    а що може бути і пізніше 22-00?
    Ссылка
    Mazyr2412
      Mazyr2412, 06.06.2021 19:47
    0
    Це чого так пізно?!(
    Ссылка
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