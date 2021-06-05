ХАВИ: «Готовлюсь возглавить Барселону. Но еще рано»

Легенда «Барселоны» Хави, который сейчас тренирует катарский «Аль Садд», уверен, что в будущем станет наставником каталонской команды.

«Меня уже дважды приглашали возглавить «Барселону». Дважды я отказался. Было сложно, так как я фанат клуба. Честно скажу, что готовлюсь работать с «Барселоной», но не сейчас».

«Уважаю Кумана, у которого год по контракту. Но время придет», - уверен Хави.

Клуб подтвердил, что Рональд Куман остается работать в новом сезоне.