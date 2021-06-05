ХАВИ: «Готовлюсь возглавить Барселону. Но еще рано»

Легенда «Барселоны» Хави, который сейчас тренирует катарский «Аль Садд», уверен, что в будущем станет наставником каталонской команды.
«Меня уже дважды приглашали возглавить «Барселону». Дважды я отказался. Было сложно, так как я фанат клуба. Честно скажу, что готовлюсь работать с «Барселоной», но не сейчас».
«Уважаю Кумана, у которого год по контракту. Но время придет», - уверен Хави.
Клуб подтвердил, что Рональд Куман остается работать в новом сезоне.
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Источник — AS
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