Александр ЗУБКОВ: «Украина готовится к Евро с очень позитивными эмоциями»

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал свой дебютный гол в национальной команде, а также подготовку к Евро-2020.
«Это был хороший гол после великолепной передачи Александра Караваева. После игры меня переполняли просто незабываемые эмоции. Поэтому я нахожусь в хорошем настроении и готовлюсь дальше к первенству Европы.
Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в частично восстановительном режиме. После занятий - бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.
У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями», - сказал Зубков.
Матч против Кипра пройдет 7 июня.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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в,Шапаренко...
Так что к Палкину вопросы
в,Шапаренко...
в,Шапаренко...
Так что к Палкину вопросы
в,Шапаренко...
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