Александр ЗУБКОВ: «Украина готовится к Евро с очень позитивными эмоциями»

Сборной осталось сыграть спарринг с Кипром

  • 05.06.2021 19:52
  • 414 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЗУБКОВ: «Украина готовится к Евро с очень позитивными эмоциями»
© uaf.ua

Вингер сборной Украины Александр Зубков прокомментировал свой дебютный гол в национальной команде, а также подготовку к Евро-2020.

«Это был хороший гол после великолепной передачи Александра Караваева. После игры меня переполняли просто незабываемые эмоции. Поэтому я нахожусь в хорошем настроении и готовлюсь дальше к первенству Европы.

Первый тайм поединка с Северной Ирландией мы провели на высоких скоростях, а вот во втором несколько подсели на фоне достаточно серьезных нагрузок. Поэтому тренировочный процесс мы продолжили в частично восстановительном режиме. После занятий - бассейн, сауна, а затем уже продолжим игровые упражнения.

У нас впереди еще контрольный матч с Кипром, и вся команда понимает важность этой игры. Готовимся к Евро с очень положительными эмоциями», - сказал Зубков.

Матч против Кипра пройдет 7 июня.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    avk2307
    online
      avk2307, 05.06.2021 21:13
    0
    Бондаренко Александр, 05.06.2021 21:05
    Сколько классных футболистов профукал Шахтер,благодаря мистеру Лучу:Малиновский,Зинченко,Караваев,Зубко
    в,Шапаренко...
    Палкин до сих пор вектор определяет.И сейчас хотят Кулача и Довбика купить или из аренды Коноплю забрать. Педриньо , Педро и Марлоны.
    Так что к Палкину вопросы
    Ссылка
    Бондаренко Александр
    online
      Бондаренко Александр, 05.06.2021 21:05
    0
    Сколько классных футболистов профукал Шахтер,благодаря мистеру Лучу:Малиновский,Зинченко,Караваев,Зубко
    в,Шапаренко...
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 05.06.2021 21:13
    0
    Бондаренко Александр, 05.06.2021 21:05
    Сколько классных футболистов профукал Шахтер,благодаря мистеру Лучу:Малиновский,Зинченко,Караваев,Зубко
    в,Шапаренко...
    Палкин до сих пор вектор определяет.И сейчас хотят Кулача и Довбика купить или из аренды Коноплю забрать. Педриньо , Педро и Марлоны.
    Так что к Палкину вопросы
    Ссылка
    Бондаренко Александр
    online
      Бондаренко Александр, 05.06.2021 21:05
    0
    Сколько классных футболистов профукал Шахтер,благодаря мистеру Лучу:Малиновский,Зинченко,Караваев,Зубко
    в,Шапаренко...
    Ссылка
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