Георгий СУДАКОВ: «Дедовщины в сборной Украины нет. Относятся с уважением»

Полузащитник Георгий Судаков, который оказался в окончательном списке сборной Украины на Евро, рассказал о своих впечатлениях от национальной команды.

«В матче с Бахрейном тренер предоставил мне возможность дебютировать, выпустил на замену. Я получил игровую практику, и хотя это необычно для меня, но очень приятно - играть за национальную сборную. Во втором поединке, с Северной Ирландией, волнения не было. Просто не успел начать волноваться.

Тренер ставит мне конкретные задачи перед каждым матчем. В первую очередь - сохранять структуру игры, обострять ее. И я стараюсь это делать. Честно говоря, был сильно удивлен, когда узнал, что попал в финальную заявку на Евро-2020. До этого было много разговоров, и кое-кто не считал такое решение тренерского штаба справедливым. Но я это не слишком хочу комментировать - просто выхожу на поле, работаю и стараюсь получать удовольствие от игры. Я считаю, что попал в список из 26-ти игроков именно за счет своей упорного труда.

Я рад, что меня поддерживают более опытные игроки, особенно одноклубники по донецкому «Шахтеру». Это Тарас Степаненко, Сергей Кривцов. Однако и ребята из «Динамо» также приняли очень хорошо. Дедовщины нет. Все подсказывают и с уважением относятся к молодежи. Атмосфера в команде вообще мне очень нравится. А что касается тренировочного процесса, то я никогда не подходил к нему с таким удовольствием. Очень серьезный уровень, с такими профессионалами я еще не работал.

Что касается самого чемпионата Европы, то, в первую очередь, хотелось бы получить игровое время. Неважно сколько, хоть минуту. А там уже все, что зависит от меня, я надеюсь продемонстрировать», - сказал Судаков.