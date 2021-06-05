Денисов рассказал, кто заменит Шевчука среди экспертов канала

Вместо Шевчука будет Левченко

  • 05.06.2021 18:12
  • 3044 просмотра
  • 3 комментария
Денисов рассказал, кто заменит Шевчука среди экспертов канала
© Twitter

Генеральный директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов рассказал, кто станет экспертом в студии вместо Вячеслава Шевчука.

Шевчук сам решил покинуть каналы после того, как его поймали пьяным за рулем.

«Нет никакого оправдания человек, который садится выпившим за руль автомобиля, пусть это твой друг или коллега. Также нет никакого оправдания противодействия органам правопорядка».

«Вячеслав Шевчук нашел в себе силы извиниться и на следующий день и принял решение покинуть канал. Честно, мне будет его не хватать, потому что за эти несколько лет мы стали не только коллегами, но и достаточно близкими друзьями».

«На время Евро из Нидерландов прилетит Евгений Левченко, он займет место в студии. Кто станет новым экспертом в следующем сезоне – следите за нашими анонсами и обязательно узнаете», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(9 голосов)

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Комментарии
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 05.06.2021 19:56
    0
    кот леоненка
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 05.06.2021 19:19
    +1
    Марина Мефодиивна))))
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.06.2021 19:12
    +1
    Все решено, Вася Кобин будет...
    Ссылка
    Алексей Кривошейкин
    online
      Алексей Кривошейкин, 05.06.2021 19:19
    +1
    Марина Мефодиивна))))
    Ссылка
    Доброгорский Юрий
    online
      Доброгорский Юрий, 05.06.2021 19:12
    +1
    Все решено, Вася Кобин будет...
    Ссылка
    олег смирнов
    online
      олег смирнов, 05.06.2021 19:56
    0
    кот леоненка
    Ссылка
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