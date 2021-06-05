ОФИЦИАЛЬНО. Верес стал чемпионом сезона Первой лиги

«Верес» за тур до завершения сезона Первой лиги официально стал чемпионом. Команда Юрия Вирта заранее оформила выход в УПЛ, но сегодня официально гарантировала себе 1-е место.
«Верес» обыграл «Авангард» и набрал 65 очков.
Первая лига. 29-й тур
Верес - Авангард 5:1
Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15 (в свои ворота), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 - Похитайло, 88
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Источник — Sport.ua
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