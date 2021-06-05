ОФИЦИАЛЬНО. Верес стал чемпионом сезона Первой лиги

Команда Юрия Вирта выиграла чемпионат за тур до конца

  • 05.06.2021 17:53
  • 886 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Верес стал чемпионом сезона Первой лиги
© nkveres.com

«Верес» за тур до завершения сезона Первой лиги официально стал чемпионом. Команда Юрия Вирта заранее оформила выход в УПЛ, но сегодня официально гарантировала себе 1-е место.

«Верес» обыграл «Авангард» и набрал 65 очков.

Первая лига. 29-й тур

Верес - Авангард 5:1
Голы: Сергийчук, 8, Бородай, 15 (в свои ворота), Дахновский, 22, Петько, 61, Шестаков, 81 - Похитайло, 88

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 05.06.2021 18:00
    -2
    Верес Луцьк?
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 05.06.2021 17:57
    +2
    молодці. за весь сезон-закономірний результат) дайте шуму в вищій лізі)
    Ссылка
    nordi
    online
      nordi, 05.06.2021 17:57
    +2
    молодці. за весь сезон-закономірний результат) дайте шуму в вищій лізі)
    Ссылка
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