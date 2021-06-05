Ролан Гаррос. Три представителя Украины сыграют в юниорском турнире

С 6 по 12 июня на Ролан Гаррос пройдут юниорские турниры. В них Украину представят три теннисистка.
У мужчин выступят Вячеслав Белинский и Герман Самофалов. Белинский получил 16-й номер посева и в первом раунде сыграет с американцем Итаном Куинном. Самофалову в соперники также достался представитель США – Озан Колак.
У женщин Украину будет представлять Сабина Зейналова. Ее соперница по первому раунду – швейцарка Челси Фонтенель.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.