Ролан Гаррос. Три представителя Украины сыграют в юниорском турнире

С 6 по 12 июня на Ролан Гаррос пройдут юниорские турниры. В них Украину представят три теннисистка.

У мужчин выступят Вячеслав Белинский и Герман Самофалов. Белинский получил 16-й номер посева и в первом раунде сыграет с американцем Итаном Куинном. Самофалову в соперники также достался представитель США – Озан Колак.

У женщин Украину будет представлять Сабина Зейналова. Ее соперница по первому раунду – швейцарка Челси Фонтенель.