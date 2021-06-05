ВИДЕО. Какой любимый номер? Уфа или Шахтер? Сложный выбор Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал интервью ютуб-каналу «Манчестер Сити». Там ему пришлось неоднократно делать сложный выбор: какой его любимый номер, лучший комплект формы «Сити», «Уфа» или «Шахтер» и многое другое:
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Источник — Sport.ua
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