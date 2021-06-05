ВИДЕО. Какой любимый номер? Уфа или Шахтер? Сложный выбор Зинченко

Забавное интервью Александра Зинченко

  • 05.06.2021 16:11
  • 718 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. Какой любимый номер? Уфа или Шахтер? Сложный выбор Зинченко
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко дал интервью ютуб-каналу «Манчестер Сити». Там ему пришлось неоднократно делать сложный выбор: какой его любимый номер, лучший комплект формы «Сити», «Уфа» или «Шахтер» и многое другое:

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    ___MaKs7777__
    online
      ___MaKs7777__, 05.06.2021 16:27
    0
    Конечно шахтёр ,что Зина что малина в интервью всегда говорят что Шахтёр клуб который им дал дорогу в футбол и они очень благодарны
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 05.06.2021 16:26
    0
    Его спросили Шахтер, ПСВ или Уфа. Про Сити там не было. Вы ждали что игрок сборной Украины выберет Уфу?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
      Леха Аксютенко, 05.06.2021 16:20
    -2
    Политкорректно, но уверенно, выбрал Шахтёр. Хотя, по сути, что ему дал Шахтёр?
    Ссылка
    ___MaKs7777__
    online
      ___MaKs7777__, 05.06.2021 16:27
    0
    Конечно шахтёр ,что Зина что малина в интервью всегда говорят что Шахтёр клуб который им дал дорогу в футбол и они очень благодарны
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 05.06.2021 16:26
    0
    Его спросили Шахтер, ПСВ или Уфа. Про Сити там не было. Вы ждали что игрок сборной Украины выберет Уфу?
    Ссылка
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