Нидерланды – Грузия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Соперники сборной Украины играют с Грузией

  • 05.06.2021 15:07
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Нидерланды – Грузия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч Нидерланды – Грузия.

«Сборная Нидерландов – соперник национальной команды Украины на Евро. Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене». Ранее в рамках спарринга Нидерланды сыграли вничью 2:2 с Шотландией. В свою очередь, грузины переиграли на выезде Румынию со счетом 1:2.

В этой товарищеской встрече я поставлю на победу Нидерландов. Эта игра уже будет финальной репетицией перед Евро, а потому, думаю, команда уже будет настроена серьезно. Да, поставлю на победу Нидерландов», - сказал Козьбан.

Матч Нидерланды – Грузия состоится 6-го июня. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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