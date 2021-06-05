Украина – Кипр. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Прогноз эксперта на контрольный матч сборной Украины

  • 05.06.2021 15:02
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Украина – Кипр. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на товарищеский матч Украина – Кипр.

«Сборная Украины после серии из четырех ничьих со счетом 1:1 сумела победить в Днепре крепкую команду Северной Ирландии со счетом 1:0. За украинцев точно пробил Александр Зубков после паса Александра Караваева.

Это будет четвертый матч между Украиной и Кипром. Ранее команды по разу победили и один раз расписали мировую. Две встречи прошли в режиме спаррингов, а та, в которой победили киприоты, состоялась в 2001 году в рамках Кирпского международного турнира.

У Украины с Кипром будет непростой матч в Харькове на стадионе «Металлист». Хотя, думаю, сборная Украины будет свежей подходить к спаррингу с киприотами, так как нагрузки будут уже не такие серьезные. Поставлю на победу Украины в матче с Кипром», - сказал Козьбан.

Матч Украина – Кипр состоится 7-го июня. Начало встречи в 19:00.

Дмитрий Козьбан – украинский футболист, выступает на позиции форварда. Известен по выступлениям за «Львов», «Волынь», «Авангард», «Верес», «Кремень», «Агробизнес», молдовскую «Сперанцу» и польский «Мотор» Люблин.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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