Бельгия – Хорватия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Бельгия – Хорватия.

«Это будет очень интересная игра. Заключительный спарринг перед чемпионатом Европы. Можно сказать, что это будет генеральная проба для двух сборных.

Я перечитывал немного хорватскую прессу после ничьей с Арменией (1:1). Хорватский тренер Златко Далич заявил, что экспериментов уже не будет и что в поединке с бельгийцами уже будет наигрываться состав на чемпионат Европы. Тот же самый подход, думаю, и у Бельгии к этому товарищескому матчу. Так что, думаю, нас ждет очень интересная игра, в которой будет очень много голов.

Что касается статистики, то соперники встречались между собой 7 раз. Три раза победила Хорватия, дважды выиграла Бельгия и еще два раза соперники сыграли вничью.

Игра на результат здесь не главное. Поставлю на результативную ничью, примерно, 2:2», - сказал Бартулович.

Матч Бельгия – Хорватия состоится состоится 6-го июня. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».