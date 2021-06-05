Екатерина БЕХ: «С Велепцом с первых дней нашли общий язык»

Биатлонистка сборной Украины Екатерина Бех прокомментировала подготовку к олимпийскому сезону-2021/22.

«Сбор прошел замечательно. У нас был короткий сбор, втягивались. Нагрузок не было, вернулись не загруженными. Межсезонье также прошло хорошо, у меня были проблемы со спиной, я ее вылечила, поездила по врачам. Надеюсь, что такие травмы не будут беспокоить. Планы? Грандиозные: тренироваться, цель поставлена, идти вперед и достигать цели.

Есть ли волнение перед Олимпиадой? Честно – пока нет. Даже не хочу задумываться о попадании на Олимпийские Игры. Просто иду вперед, а дальше – как будет.

Если честно, пока смены тренера не чувствую. Пока сбор был нетрудным. Честно, с Урошем Велепцом с первых дней нашли общий язык, он интересуется, видно, что заинтересован в подготовке. Вопросы задает, говорит, чтобы не стеснялись и также задавали вопросы, чтобы был контакт. Тренер и спортсмен – это тандем, и если его не будет, то и результата не будет.

Кардинально план не изменился. Урош общался с Санитрою, он знает, что я выполняла. Говорит, что в олимпийский сезон кардинально что-то менять – плохая идея. Подстраиваемся под мою предыдущую подготовку», - сказала Бех.