В воскресенье, 6 июня, состоится товарищеский поединок между национальными сборными Бельгии и Хорватии.
Матч пройдет в Брюсселе на стадионе имения короля Бодуэна. Прямая трансляция встречи начнется в 21:45 по киевскому времени.
Бельгия — Хорватия. Прогноз и анонс на товарищеский матч.
В прямом эфире поединок Бельгия — Хорватия покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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