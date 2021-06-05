В это воскресенье, 6 июня, состоится контрольный матч, в котором встретятся топовые европейские сборные - Бельгия и Хорватия. Игра начнется в 21:45.

Сборная Бельгии

Финальный этап подготовки к чемпионату Европы сборная Бельгии проводит достаточно успешно. Подопечные Роберто Мартинеса традиционно являются одними из главных фаворитов на самые высокие места.

В этом году «красные дьяволы» уже сыграли четыре матча. Два из них в отборе на чемпионат мира. Бельгийцы неожиданно сыграли вничью с Чехией (1:1), затем разобрались с командой Уэльса. В товарищеских матчах у команды также разные результаты. Ничья с Грецией (1:1) и тотальное доминирование с Беларусью (8:0). Отметим, что до последней ничьи с Грецией, сборная Бельгии шла на победной серии из пяти матчей.

Сборная Хорватии

Вице-чемпионы мира подходят к Евро-2020 после ничьи с Арменией в товарищеском матче (1:1). В отборе на чемпионат мира команда Златко Далича выступает скорее хорошо. В первой игре хорваты уступили Словении (0:1), но затем закрыли это поражения победами над Кипром (1:0) и Мальтой (3:0).

На чемпионате Европы хорваты попали в достаточно мощную группу с Англией, Чехией и Шотландией, поэтому логично, что команда сыграет с сильным соперником перед турниром.

Ориентировочные составы:

Сборная Бельгии: Миньоле, Алдервейрелд, Боята, Денайер, Менье, Азар, Тилеманс, Феррейра-Карраско, Дендонкер, Лукаку, Мертенс.

Сборная Хорватии: Ливакович, Врсалько, Вида, Чалета-Цар, Баришич, Ковачич, Модрич, Пашалич, Влашич, Оршич, Будимир.

6 июня, воскресенье