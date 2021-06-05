Самая низкорослая команда на EURO-2020 - сборная Уэльса

В заявках команд-участниц EURO-2020 значатся 62 футболиста, чей рост менее 175 см. Самая низкорослая - сборная Уэльса (180,6 см). В составе валлийцев наибольшее число «малышей» - 7. У Италии таковых 6, у Португалии - 5. В то же время ни одного игрока ростом меньше 175 см нет в рядах Германии и Швеции.
Не много «малышей» и у сборной Украины - всего двое: Александр Караваев и Марлос.
Самые низкорослые команды на EURO-2020
|
Сборная
|
Средний
|
Самый низкий
|
Рост
|
|
рост (см)
|
|
(см)
|
Уэльс
|
180,60
|
Джо АЛЛЕН
|
168
|
|
|
Джонни УИЛЬЯМС
|
168
|
Португалия
|
181,42
|
РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ
|
170
|
|
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
170
|
Венгрия
|
181,73
|
Ласло КЛЯЙНХАЙСЛЕР
|
170
|
Италия
|
181,92
|
Лоренцо ИНСИНЬЕ
|
163
|
Англия
|
182,23
|
Рахим СТЕРЛИНГ
|
170
|
Шотландия
|
182,27
|
Райан ФРЕЙЗЕР
|
163
|
Турция
|
182,81
|
АБДЮЛКАДИР Омюр
|
168
|
Франция
|
182,92
|
Н'Голо КАНТЕ
|
168
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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