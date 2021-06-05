Самая низкорослая команда на EURO-2020 - сборная Уэльса

В заявках команд-участниц EURO-2020 значатся 62 футболиста, чей рост менее 175 см. Самая низкорослая - сборная Уэльса (180,6 см). В составе валлийцев наибольшее число «малышей» - 7. У Италии таковых 6, у Португалии - 5. В то же время ни одного игрока ростом меньше 175 см нет в рядах Германии и Швеции.

Не много «малышей» и у сборной Украины - всего двое: Александр Караваев и Марлос.

Самые низкорослые команды на EURO-2020