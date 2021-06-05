Самая низкорослая команда на EURO-2020 - сборная Уэльса

В составе валлийцев 7 игроков, чей рост менее 175 см

  • 05.06.2021 10:23
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Самая низкорослая команда на EURO-2020 - сборная Уэльса
© Getty Images/Global Images Ukraine

В заявках команд-участниц EURO-2020 значатся 62 футболиста, чей рост менее 175 см. Самая низкорослая - сборная Уэльса (180,6 см). В составе валлийцев наибольшее число «малышей» - 7. У Италии таковых 6, у Португалии - 5. В то же время ни одного игрока ростом меньше 175 см нет в рядах Германии и Швеции.

Не много «малышей» и у сборной Украины - всего двое: Александр Караваев и Марлос.

Самые низкорослые команды на EURO-2020

Сборная

Средний

Самый низкий

Рост

 

рост (см)

 

(см)

Уэльс

180,60

Джо АЛЛЕН

168

 

 

Джонни УИЛЬЯМС

168

Португалия

181,42

РАФАЭЛ ГЕРРЕЙРУ

170

 

 

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

170

Венгрия

181,73

Ласло КЛЯЙНХАЙСЛЕР

170

Италия

181,92

Лоренцо ИНСИНЬЕ

163

Англия

182,23

Рахим СТЕРЛИНГ

170

Шотландия

182,27

Райан ФРЕЙЗЕР

163

Турция

182,81

АБДЮЛКАДИР Омюр

168

Франция

182,92

Н'Голо КАНТЕ

168

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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