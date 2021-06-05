Самые невысокие на Евро-2020 итальянец Инсинье и шотландец Фрейзер

Самый невысокий в сборной Украины - Александр Караваев

  • 05.06.2021 10:16
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Самые невысокие на Евро-2020 итальянец Инсинье и шотландец Фрейзер
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Инсинье

10 участников EURO-2020 имеют рост менее 170 см. Список «малышей» возглавляют итальянский нападающий Лоренцо Инсинье и шотландский полузащитник Райан Фрейзер - по 163 см. Среди защитников самый невысокий - португалец Рафаэл Геррейру (170 см), а среди вратарей - швейцарец Ян Зоммер (183 см).

В сборной Украины самый низкорослый - защитник Александр Караваев (173 см).

Самые невысокие игроки на EURO-2020

Рост (см)

Игрок

Сборная

А

163

Лоренцо ИНСИНЬЕ

Италия

н

163

Райан ФРЕЙЗЕР

Шотландия

п

165

Марко ВЕРРАТТИ

Италия

п

168

АБДЮЛКАДИР Омюр

Турция

п

168

Джо АЛЛЕН

Уэльс

п

168

Н'Голо КАНТЕ

Франция

п

168

Стефано СЕНСИ

Италия

п

168

Джонни УИЛЬЯМС

Уэльс

п

169

Михал САДИЛЕК

Чехия

п

169

Джердан ШАКИРИ

Швейцария

п

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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