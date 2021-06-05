Самые невысокие на Евро-2020 итальянец Инсинье и шотландец Фрейзер

10 участников EURO-2020 имеют рост менее 170 см. Список «малышей» возглавляют итальянский нападающий Лоренцо Инсинье и шотландский полузащитник Райан Фрейзер - по 163 см. Среди защитников самый невысокий - португалец Рафаэл Геррейру (170 см), а среди вратарей - швейцарец Ян Зоммер (183 см).
В сборной Украины самый низкорослый - защитник Александр Караваев (173 см).
Самые невысокие игроки на EURO-2020
|
Рост (см)
|
Игрок
|
Сборная
|
А
|
163
|
Лоренцо ИНСИНЬЕ
|
Италия
|
н
|
163
|
Райан ФРЕЙЗЕР
|
Шотландия
|
п
|
165
|
Марко ВЕРРАТТИ
|
Италия
|
п
|
168
|
АБДЮЛКАДИР Омюр
|
Турция
|
п
|
168
|
Джо АЛЛЕН
|
Уэльс
|
п
|
168
|
Н'Голо КАНТЕ
|
Франция
|
п
|
168
|
Стефано СЕНСИ
|
Италия
|
п
|
168
|
Джонни УИЛЬЯМС
|
Уэльс
|
п
|
169
|
Михал САДИЛЕК
|
Чехия
|
п
|
169
|
Джердан ШАКИРИ
|
Швейцария
|
п
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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