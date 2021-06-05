Самая высокая на EURO-2020 - сборная Дании

Средний рост участников EURO-2020 составляет 183,6 см. Самая высокая - сборная Дании (186,6 см). В заявках команд числятся 130 гренадеров, имеющих рост 190 см и выше. Больше всего «гулливеров» в рядах Дании - 9, Финляндии - 8, Испании и России - по 7, а меньше - у Англии, Северной Македонии и Швейцарии - по 3. Украина по росту (184,1 см) уступает только семи сборным, в том числе одному из соперников по группе - Австрии (184,5 см).

Самые высокорослые команды на EURO-2020