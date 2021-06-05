Самая высокая на EURO-2020 - сборная Дании

Средний рост игроков украинской команды - 184,1 см

  • 05.06.2021 09:57
  • 347 просмотров
  • 0 комментариев
Самая высокая на EURO-2020 - сборная Дании
© Getty Images/Global Images Ukraine

Средний рост участников EURO-2020 составляет 183,6 см. Самая высокая - сборная Дании (186,6 см). В заявках команд числятся 130 гренадеров, имеющих рост 190 см и выше. Больше всего «гулливеров» в рядах Дании - 9, Финляндии - 8, Испании и России - по 7, а меньше - у Англии, Северной Македонии и Швейцарии - по 3. Украина по росту (184,1 см) уступает только семи сборным, в том числе одному из соперников по группе - Австрии (184,5 см).

Самые высокорослые команды на EURO-2020

Сборная

Средний

Самый высокий

Рост

 

рост (см)

 

(см)

Дания

186,62

Янник ВЕСТЕРГОР

199

Финляндия

185,77

Роберт ИВАНОВ

197

 

 

Ессе ЙОРОНЕН

197

Швеция

185,30

Андреас ГРАНКВИСТ

196

 

 

Робин ОЛЬСЕН

196

Германия

185,27

Никлас ЗЮЛЕ

195

Россия

184,69

Артем ДЗЮБА

197

Австрия

184,46

Саша КАЛАЙДЖИЧ

200

Бельгия

184,27

Тибо КУРТУА

200

Украина

184,10

Анатолий ТРУБИН

199

Хорватия

184,00

Ловре КАЛИНИЧ

201
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности