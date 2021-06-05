Самая высокая на EURO-2020 - сборная Дании

Средний рост участников EURO-2020 составляет 183,6 см. Самая высокая - сборная Дании (186,6 см). В заявках команд числятся 130 гренадеров, имеющих рост 190 см и выше. Больше всего «гулливеров» в рядах Дании - 9, Финляндии - 8, Испании и России - по 7, а меньше - у Англии, Северной Македонии и Швейцарии - по 3. Украина по росту (184,1 см) уступает только семи сборным, в том числе одному из соперников по группе - Австрии (184,5 см).
Самые высокорослые команды на EURO-2020
|
Сборная
|
Средний
|
Самый высокий
|
Рост
|
|
рост (см)
|
|
(см)
|
Дания
|
186,62
|
Янник ВЕСТЕРГОР
|
199
|
Финляндия
|
185,77
|
Роберт ИВАНОВ
|
197
|
|
|
Ессе ЙОРОНЕН
|
197
|
Швеция
|
185,30
|
Андреас ГРАНКВИСТ
|
196
|
|
|
Робин ОЛЬСЕН
|
196
|
Германия
|
185,27
|
Никлас ЗЮЛЕ
|
195
|
Россия
|
184,69
|
Артем ДЗЮБА
|
197
|
Австрия
|
184,46
|
Саша КАЛАЙДЖИЧ
|
200
|
Бельгия
|
184,27
|
Тибо КУРТУА
|
200
|
Украина
|
184,10
|
Анатолий ТРУБИН
|
199
|
Хорватия
|
184,00
|
Ловре КАЛИНИЧ
|
201
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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