Россия – Болгария. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на товарищеский матч Россия – Болгария.

«Россия и Болгария играли между собой четыре раза. В 1997 году в рамках отбора чемпионата мира соперники обменялись победами (1:0 выиграла болгары и 4:2 - россияне). А затем уже в ХХ веке команды играли только на товарищеском уровне (ничья 2:2 и победа России 1:0).

Для сборной России это последний матч перед чемпионатом Европы. Думаю, что у россиян больше мотивации, чем у болгар. Я думаю, что россиянам хочется обыграть болгарскую команду и с хорошим настроением поехать на чемпионат Европы. Мне кажется, что Россия обыграет Болгарию, у которой сейчас в принципе нету никакой мотивации. Болгары не играют на чемпионате Европы и ребята мысленно уже находятся в отпуске. Так что, думаю, Россия выиграет этот матч», - сказал Бартулович.

Матч Россия – Болгария состоится 5-го июня. Начало встречи в 18:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».