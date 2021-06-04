​​Страшная трагедия. Итальянский футболист умер во время матча

Итальянский футболист Джузеппе Перрино умер во время матча в возрасте 29 лет. Причина – остановка сердца.

Перрино упал на газон во время матча. Врачи сразу же бросились оказать помощь футболисту, но было уже поздно.

Чтобы в полной мере понять трагизм ситуации, стоит отметить, что Перрино умер во время матча в память о своем родном брате Рокко. Он умер три года назад в возрасте 23 лет, также из-за остановки сердца во время матча.

Джузеппе Перрино выступал на позиции полузащитника и прошел молодежную академию «Пармы», после чего выступал за клубы третьего-четвертого итальянского дивизионов.