​​Страшная трагедия. Итальянский футболист умер во время матча

Джузеппе Перрино было 29 лет

  • 04.06.2021 23:29
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​​Страшная трагедия. Итальянский футболист умер во время матча
© La Gazzetta dello Sport. Джузеппе Перрино

Итальянский футболист Джузеппе Перрино умер во время матча в возрасте 29 лет. Причина – остановка сердца.

Перрино упал на газон во время матча. Врачи сразу же бросились оказать помощь футболисту, но было уже поздно.

Чтобы в полной мере понять трагизм ситуации, стоит отметить, что Перрино умер во время матча в память о своем родном брате Рокко. Он умер три года назад в возрасте 23 лет, также из-за остановки сердца во время матча.

Джузеппе Перрино выступал на позиции полузащитника и прошел молодежную академию «Пармы», после чего выступал за клубы третьего-четвертого итальянского дивизионов.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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