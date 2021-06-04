Оливье Жиру продлил контракт с Челси

Французский форвард остается в Лондоне

  • 04.06.2021 18:41
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Оливье Жиру продлил контракт с Челси
© ФК Челси. Оливье Жиру

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру на год продлил контракт с лондонским клубом.
 
Таким образом, 34-летний форвард до конца следующего сезона остается в составе «синих». Оливье играет в «Челси» с января 2018-го, когда перебрался в нынешний клуб из «Арсенала».  
 
В составе «Челси» француз выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. 
 
В текущем сезоне Жиру провел 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов.

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Источник — ФК Челси

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