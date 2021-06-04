Оливье Жиру продлил контракт с Челси

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру на год продлил контракт с лондонским клубом.



Таким образом, 34-летний форвард до конца следующего сезона остается в составе «синих». Оливье играет в «Челси» с января 2018-го, когда перебрался в нынешний клуб из «Арсенала».



В составе «Челси» француз выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.



В текущем сезоне Жиру провел 31 матч во всех турнирах, забил 11 голов.