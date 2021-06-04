Сборная Швеции пока что очень позитивно проводит подготовку к Евро-2020. Несмотря на потерю Златана Ибрагимовича, который из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы, национальная команда в 2021 году только побеждает.

Швеция выиграла два матча в рамках отбора чемпионата мира-2022, а также два контрольных поединка уже при подготовке к Евро. Более того, в четырех подряд встречах шведы не пропустили ни одного гола.

В прошлой игре была обыграна Финляндия, а матч с Арменией станет последним перед Евро.

Армения тоже удачно стартовала в отборе ЧМ-2022, добыв две победы над крепкими Исландией и Румынией. Кроме того, на днях в контрольном поединке сборная сыграла вничью с Хорватией.

Сейчас Армения готовится к возобновлению отбора на чемпионат мира.

5 июня, суббота