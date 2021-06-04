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05.06.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Швеция - Армения. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Швеция готовится к Евро

  • 04.06.2021 23:50
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Швеция - Армения. Прогноз и анонс на товарищеский матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швеции пока что очень позитивно проводит подготовку к Евро-2020. Несмотря на потерю Златана Ибрагимовича, который из-за травмы не сыграет на чемпионате Европы, национальная команда в 2021 году только побеждает.

Швеция выиграла два матча в рамках отбора чемпионата мира-2022, а также два контрольных поединка уже при подготовке к Евро. Более того, в четырех подряд встречах шведы не пропустили ни одного гола.

В прошлой игре была обыграна Финляндия, а матч с Арменией станет последним перед Евро.

Армения тоже удачно стартовала в отборе ЧМ-2022, добыв две победы над крепкими Исландией и Румынией. Кроме того, на днях в контрольном поединке сборная сыграла вничью с Хорватией.

Сейчас Армения готовится к возобновлению отбора на чемпионат мира.

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5 июня, суббота

Швеция – Армения
Стокгольм. Начало в 21:45
ТВ-трансляция на телеканале Футбол 1
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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