Александр ЗУБКОВ: «Задача вингера была - замкнуть дальнюю штангу»

Игрок прокомментировал гол за сборную Украины

  • 04.06.2021 17:58
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Александр ЗУБКОВ: «Задача вингера была - замкнуть дальнюю штангу»
© uaf.ua

Атакующий хавбек Александр Зубков в матче против Северной Ирландии забил дебютный гол в составе сборной Украины.

«Все ребята поздравили, самое главное - хорошее настроение у всех в сборной. Мой гол? Задача вингера была - замкнуть дальнюю штангу. Хорошо, что Саня Караваев отличную передачу сделал, а я оказался в нужном месте».

«Почему заменили? Не знаю, нужно спрашивать у тренера. Я буду играть столько, сколько мне дадут времени, буду полностью отдаваться», - сказал Зубков.

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Источник — Футбол 1/2/3

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