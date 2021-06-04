Александр ЗУБКОВ: «Задача вингера была - замкнуть дальнюю штангу»

Атакующий хавбек Александр Зубков в матче против Северной Ирландии забил дебютный гол в составе сборной Украины.

«Все ребята поздравили, самое главное - хорошее настроение у всех в сборной. Мой гол? Задача вингера была - замкнуть дальнюю штангу. Хорошо, что Саня Караваев отличную передачу сделал, а я оказался в нужном месте».

«Почему заменили? Не знаю, нужно спрашивать у тренера. Я буду играть столько, сколько мне дадут времени, буду полностью отдаваться», - сказал Зубков.