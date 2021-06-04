Манчестер Сити пообещал Гвардиоле нового форварда. Кейн или Холанд?

Глава «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак пообещал, что летом тренер Хосеп Гвардиола получит усиление атаки на место Серхио Агуэро, который ушел в «Барселону».
«Мы потеряли настоящую легенду клуба, заменить его тяжело. Однако летом мы найдем нужно игрока в атаку, чтобы его заменить».
«Некоторые другие позиции тоже требуют усиления, но их не так много. Говорим о качестве, а не количестве».
«У нас невероятный состав, потому что обычная команда не выигрывает АПЛ и не выходит в финал Лиги чемпионов», - считает Аль Мубарак.
Ранее «Манчестер Сити» связывали с Гарри Кейном и Эрлингом Холандом.
Источник — Sky Sports
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Дрогущий Холанд, який видав кілька реально супер-сезонів, проте невідомо як заграє в АПЛ.
Вибір очевидний.
Выгоните уже этого зазнайку и возьмите нормального тренера
Дрогущий Холанд, який видав кілька реально супер-сезонів, проте невідомо як заграє в АПЛ.
Вибір очевидний.
Выгоните уже этого зазнайку и возьмите нормального тренера
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