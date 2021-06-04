Манчестер Сити пообещал Гвардиоле нового форварда. Кейн или Холанд?

Глава «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак пообещал, что летом тренер Хосеп Гвардиола получит усиление атаки на место Серхио Агуэро, который ушел в «Барселону».

«Мы потеряли настоящую легенду клуба, заменить его тяжело. Однако летом мы найдем нужно игрока в атаку, чтобы его заменить».

«Некоторые другие позиции тоже требуют усиления, но их не так много. Говорим о качестве, а не количестве».

«У нас невероятный состав, потому что обычная команда не выигрывает АПЛ и не выходит в финал Лиги чемпионов», - считает Аль Мубарак.

Ранее «Манчестер Сити» связывали с Гарри Кейном и Эрлингом Холандом.