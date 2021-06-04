Манчестер Сити пообещал Гвардиоле нового форварда. Кейн или Холанд?

Клуб готов выйти на трансферный рынок

  • 04.06.2021 17:01
  • 1071 просмотр
  • 7 комментариев
Манчестер Сити пообещал Гвардиоле нового форварда. Кейн или Холанд?
© Skysports.com

Глава «Манчестер Сити» Халдун Аль Мубарак пообещал, что летом тренер Хосеп Гвардиола получит усиление атаки на место Серхио Агуэро, который ушел в «Барселону».

«Мы потеряли настоящую легенду клуба, заменить его тяжело. Однако летом мы найдем нужно игрока в атаку, чтобы его заменить».

«Некоторые другие позиции тоже требуют усиления, но их не так много. Говорим о качестве, а не количестве».

«У нас невероятный состав, потому что обычная команда не выигрывает АПЛ и не выходит в финал Лиги чемпионов», - считает Аль Мубарак.

Ранее «Манчестер Сити» связывали с Гарри Кейном и Эрлингом Холандом.

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Источник — Sky Sports

(4 голоса)

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Комментарии
    Cruijff
    online
      Cruijff, 04.06.2021 17:34
    0
    D.Lanskoy, 04.06.2021 17:01
    Холланд, конечно, Кейн уже отработанный материал.
    "Відпрацьованому матеріалу" Кейну 27 років, досвід та стабільність в лідерах бомбардирської гонки АПЛ.
    Дрогущий Холанд, який видав кілька реально супер-сезонів, проте невідомо як заграє в АПЛ.
    Вибір очевидний.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 04.06.2021 17:28
    0
    По лысой башке Гвардиоле дать. Мудрый Гудвин, блин, просрал финал своими экспериментами. Агуеро выгнал. Вот представляете, не нужен Агуеро Гвардиоле! А Барселоне - нужен. Бесплатно. 31 год. Топ-нападающий, которого Гвардиола мариновал на лавке.
    Выгоните уже этого зазнайку и возьмите нормального тренера
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.06.2021 17:15
    0
    Беседин или Супряга. Зинченко порекомендовал.😊
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.06.2021 17:13
    0
    Both, both is good
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 04.06.2021 17:08
    0
    где-то заплакал один Трабзонспор
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 04.06.2021 17:07
    0
    Холланд, Де Брюйне и Зина! Будут как три брата акробата ! Но сценарий отличный для МС
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 04.06.2021 17:01
    -2
    Холланд, конечно, Кейн уже отработанный материал.
    Ссылка
    Cruijff
    online
      Cruijff, 04.06.2021 17:34
    0
    D.Lanskoy, 04.06.2021 17:01
    Холланд, конечно, Кейн уже отработанный материал.
    "Відпрацьованому матеріалу" Кейну 27 років, досвід та стабільність в лідерах бомбардирської гонки АПЛ.
    Дрогущий Холанд, який видав кілька реально супер-сезонів, проте невідомо як заграє в АПЛ.
    Вибір очевидний.
    Ссылка
    RomarioUA
    online
      RomarioUA, 04.06.2021 17:28
    0
    По лысой башке Гвардиоле дать. Мудрый Гудвин, блин, просрал финал своими экспериментами. Агуеро выгнал. Вот представляете, не нужен Агуеро Гвардиоле! А Барселоне - нужен. Бесплатно. 31 год. Топ-нападающий, которого Гвардиола мариновал на лавке.
    Выгоните уже этого зазнайку и возьмите нормального тренера
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 04.06.2021 17:15
    0
    Беседин или Супряга. Зинченко порекомендовал.😊
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.06.2021 17:13
    0
    Both, both is good
    Ссылка
    Mad_Fer_it
    online
      Mad_Fer_it, 04.06.2021 17:08
    0
    где-то заплакал один Трабзонспор
    Ссылка
    Tospokitos
    online
      Tospokitos, 04.06.2021 17:07
    0
    Холланд, Де Брюйне и Зина! Будут как три брата акробата ! Но сценарий отличный для МС
    Ссылка
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