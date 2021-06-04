Ярмоленко – 5-й среди игроков Евро-2020 по голам за свою сборную

13 игроков из числа участников EURO-2020 забили 30 и более мячей за свои сборные. Возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, которому единственному покорился 100-голевой рубеж - 103 (на утро 4 июня). Наш Андрей Ярмоленко с 38 голами делит пятую строчку в бомбардирском рейтинге с немцем Томасом Мюллером.
Участники EURO-2020, забившие наибольшее количество голов за свои сборные
|
Голы
|
Игрок
|
Сборная
|
103
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
66
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
59
|
Ромелу ЛУКАКУ
|
Бельгия
|
44
|
Оливье ЖИРУ
|
Франция
|
38
|
Томас МЮЛЛЕР
|
Германия
|
38
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Украина
|
37
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
36
|
Антуан ГРИЗМАНН
|
Франция
|
36
|
Кристиан ЭРИКСЕН
|
Дания
|
34
|
Харри КЕЙН
|
Англия
|
33
|
Гарет БЭЙЛ
|
Уэльс
|
32
|
Эден АЗАР
|
Бельгия
|
30
|
Теэму ПУККИ
|
Финляндия
* на 4 июня 2021 года.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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