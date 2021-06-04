Ярмоленко – 5-й среди игроков Евро-2020 по голам за свою сборную

Возглавляет рейтинг Криштиану Роналду

  • 04.06.2021 16:31
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  • 1 комментарий
Ярмоленко – 5-й среди игроков Евро-2020 по голам за свою сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 игроков из числа участников EURO-2020 забили 30 и более мячей за свои сборные. Возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, которому единственному покорился 100-голевой рубеж - 103 (на утро 4 июня). Наш Андрей Ярмоленко с 38 голами делит пятую строчку в бомбардирском рейтинге с немцем Томасом Мюллером.

Участники EURO-2020, забившие наибольшее количество голов за свои сборные

Голы

Игрок

Сборная

103

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

66

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

59

Ромелу ЛУКАКУ

Бельгия

44

Оливье ЖИРУ

Франция

38

Томас МЮЛЛЕР

Германия

38

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Украина

37

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

36

Антуан ГРИЗМАНН

Франция

36

Кристиан ЭРИКСЕН

Дания

34

Харри КЕЙН

Англия

33

Гарет БЭЙЛ

Уэльс

32

Эден АЗАР

Бельгия

30

Теэму ПУККИ

Финляндия

* на 4 июня 2021 года.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Lee Dikson
    online
      Lee Dikson, 04.06.2021 17:16
    +1
    Классный лифчик!
    Ссылка
    Lee Dikson
    online
      Lee Dikson, 04.06.2021 17:16
    +1
    Классный лифчик!
    Ссылка
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