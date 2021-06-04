Ярмоленко – 5-й среди игроков Евро-2020 по голам за свою сборную

13 игроков из числа участников EURO-2020 забили 30 и более мячей за свои сборные. Возглавляет этот список бомбардиров португалец Криштиану Роналду, которому единственному покорился 100-голевой рубеж - 103 (на утро 4 июня). Наш Андрей Ярмоленко с 38 голами делит пятую строчку в бомбардирском рейтинге с немцем Томасом Мюллером.

Участники EURO-2020, забившие наибольшее количество голов за свои сборные

Голы Игрок Сборная 103 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 66 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 59 Ромелу ЛУКАКУ Бельгия 44 Оливье ЖИРУ Франция 38 Томас МЮЛЛЕР Германия 38 Андрей ЯРМОЛЕНКО Украина 37 Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 36 Антуан ГРИЗМАНН Франция 36 Кристиан ЭРИКСЕН Дания 34 Харри КЕЙН Англия 33 Гарет БЭЙЛ Уэльс 32 Эден АЗАР Бельгия 30 Теэму ПУККИ Финляндия

* на 4 июня 2021 года.