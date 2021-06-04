Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев Евро-2020

Среди участников EURO-2020 25 футболистов из 15 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные - 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев Криштиану Роналду - 173 игры (на утро 4 июня). Больше всего «сотников» в рядах Бельгии - 4 и Португалии - 3.

В нашей команде наибольшее количество встреч за национальную дружину отыграли Андрей Пятов - 96 и Андрей Ярмоленко - 93.

Участники EURO-2020, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные

Матчи* Игрок Сборная 173 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 137 Лука МОДРИЧ Хорватия 130 ЖОАУ МОУТИНЬЮ Португалия 128 Себастьян ЛАРСЕН Швеция 126 Ян ВЕРТОНГЕН Бельгия 126 Марек ГАМШИК Словакия 124 Юго ЛЬОРИС Франция 122 Серхио БУСКЕТС Испания 118 Роберт ЛЕВАНДОВСКИ Польша 118 Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 113 ПЕПЕ Португалия 110 Аксель ВИТСЕЛЬ Бельгия

* на 4 июня 2021 года.