Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев Евро-2020

Среди участников EURO-2020 25 футболистов из 15 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные - 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев Криштиану Роналду - 173 игры (на утро 4 июня). Больше всего «сотников» в рядах Бельгии - 4 и Португалии - 3.
В нашей команде наибольшее количество встреч за национальную дружину отыграли Андрей Пятов - 96 и Андрей Ярмоленко - 93.
Участники EURO-2020, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные
|
Матчи*
|
Игрок
|
Сборная
|
173
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
137
|
Лука МОДРИЧ
|
Хорватия
|
130
|
ЖОАУ МОУТИНЬЮ
|
Португалия
|
128
|
Себастьян ЛАРСЕН
|
Швеция
|
126
|
Ян ВЕРТОНГЕН
|
Бельгия
|
126
|
Марек ГАМШИК
|
Словакия
|
124
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
122
|
Серхио БУСКЕТС
|
Испания
|
118
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
118
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
113
|
ПЕПЕ
|
Португалия
|
110
|
Аксель ВИТСЕЛЬ
|
Бельгия
* на 4 июня 2021 года.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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