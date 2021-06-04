Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев Евро-2020

25 игроков из числа участников EURO-2020 провели 100 и более матчей за свои сборные

  • 04.06.2021 16:21
  • 1042 просмотра
  • 1 комментарий
Криштиану Роналду возглавляет список гвардейцев Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine

Среди участников EURO-2020 25 футболистов из 15 стран имеют весьма солидный стаж выступления за свои сборные - 100 и более матчей. Возглавляет этот список гвардейцев Криштиану Роналду - 173 игры (на утро 4 июня). Больше всего «сотников» в рядах Бельгии - 4 и Португалии - 3.

В нашей команде наибольшее количество встреч за национальную дружину отыграли Андрей Пятов - 96 и Андрей Ярмоленко - 93.

Участники EURO-2020, проведшие наибольшее количество матчей за свои сборные

Матчи*

Игрок

Сборная

173

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

137

Лука МОДРИЧ

Хорватия

130

ЖОАУ МОУТИНЬЮ

Португалия

128

Себастьян ЛАРСЕН

Швеция

126

Ян ВЕРТОНГЕН

Бельгия

126

Марек ГАМШИК

Словакия

124

Юго ЛЬОРИС

Франция

122

Серхио БУСКЕТС

Испания

118

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

118

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

113

ПЕПЕ

Португалия

110

Аксель ВИТСЕЛЬ

Бельгия

* на 4 июня 2021 года.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 04.06.2021 17:01
    0
    А де це стільки ігор за збірну зіграв Толя Кривоногоий?
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 04.06.2021 17:01
    0
    А де це стільки ігор за збірну зіграв Толя Кривоногоий?
    Ссылка
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