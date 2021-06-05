В воскресенье, 6 июня, в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» состоится товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные Австрии и Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Австрия
Для команды, главным тренером которой является 55-летний немецкий специалист Франко Фода, это последний спарринг перед Евро-2020. На чемпионате Европы австрийцы сыграют в группе C, вместе с национальными сборными Украины, Нидерландов и Северной Македонии. Именно с последней командой Австрии придется сразиться в своем первом матче на турнире, а с Украиной – в третьем, который на бумаге обещает стать ключевым в борьбе за плей-офф.
На этой неделе, 2 июня, Австрия провела контрольный поединок со сборной Англии, в котором потерпела выездное поражение со счетом 0:1. Впрочем, тот матч, как и предстоящий, всего лишь подготовительный, и его цель – отработка последних штрихов перед главным стартом последних лет.
Словакия
Команда Штефана Тарковича также завершает подготовку к чемпионату Европы. 1 июня словаки сыграли вничью в товарищеском матче с Болгарией (1:1), а теперь им предстоит провести второй спарринг, после чего будет еще неделя перед первым поединком на Евро.
За выход в плей-офф чемпионата Европы Словакии придется сразиться с командами Испании, Швеции и Польши. Группа сильная и довольно ровная. Очевидно, что Испания будет фаворитом, а вот со Швецией и Польшей бороться вполне можно. Ну а пока – генеральная репетиция.
Ориентировочные составы
Австрия: Шлагер – Лайнер, Хинтереггер, Драгович, Пош, Алаба, Шлагер, Баумгартлингер, Лаймер, Калайджич, Забитцер.
Словакия: Родак – Пекарик, Вавро, Шатка, Голубек, Лоботка, Беро, Гараслин, Бенеш, Вайсс, Боженик.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Болгария в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.
6 июня, воскресенье
|Австрия – Словакия
|Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 18:30
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Денис Шаховец, Sport.ua
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