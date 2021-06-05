В воскресенье, 6 июня, в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» состоится товарищеский матч, в котором сыграют национальные сборные Австрии и Словакии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Австрия

Для команды, главным тренером которой является 55-летний немецкий специалист Франко Фода, это последний спарринг перед Евро-2020. На чемпионате Европы австрийцы сыграют в группе C, вместе с национальными сборными Украины, Нидерландов и Северной Македонии. Именно с последней командой Австрии придется сразиться в своем первом матче на турнире, а с Украиной – в третьем, который на бумаге обещает стать ключевым в борьбе за плей-офф.

На этой неделе, 2 июня, Австрия провела контрольный поединок со сборной Англии, в котором потерпела выездное поражение со счетом 0:1. Впрочем, тот матч, как и предстоящий, всего лишь подготовительный, и его цель – отработка последних штрихов перед главным стартом последних лет.

Словакия

Команда Штефана Тарковича также завершает подготовку к чемпионату Европы. 1 июня словаки сыграли вничью в товарищеском матче с Болгарией (1:1), а теперь им предстоит провести второй спарринг, после чего будет еще неделя перед первым поединком на Евро.

За выход в плей-офф чемпионата Европы Словакии придется сразиться с командами Испании, Швеции и Польши. Группа сильная и довольно ровная. Очевидно, что Испания будет фаворитом, а вот со Швецией и Польшей бороться вполне можно. Ну а пока – генеральная репетиция.

Ориентировочные составы

Австрия: Шлагер – Лайнер, Хинтереггер, Драгович, Пош, Алаба, Шлагер, Баумгартлингер, Лаймер, Калайджич, Забитцер.

Словакия: Родак – Пекарик, Вавро, Шатка, Голубек, Лоботка, Беро, Гараслин, Бенеш, Вайсс, Боженик.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Болгария в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.64 по линии Parimatch.

6 июня, воскресенье