Александр ЗИНЧЕНКО: «Поражение в финале ЛЧ останется на всю жизнь»

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко сегодня вернулся в расположение сборной Украины после того, как получил отдых по итогам поражения в финале Лиги чемпионов.

«Ребята провели хорошую игру против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все ребята в тонусе. Конечно, жду встречи со сборной, с ребятами. Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация».

«Думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов останется на всю жизнь в памяти, но нужно переключиться на Евро. В целом, когда я приезжаю в сборную, то нужно переключаться на национальную команду. Будет непросто, но нужно быть профессионалом».

«Если я буду слишком долго об этом думать, то это не пойдет на пользу в сборной», - сказал Зинченко.