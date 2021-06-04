Александр ЗИНЧЕНКО: «Поражение в финале ЛЧ останется на всю жизнь»

Игрок вернулся в расположение сборной Украины

  • 04.06.2021 16:25
  • 1861 просмотр
  • 4 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Поражение в финале ЛЧ останется на всю жизнь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко сегодня вернулся в расположение сборной Украины после того, как получил отдых по итогам поражения в финале Лиги чемпионов.

«Ребята провели хорошую игру против Северной Ирландии. Много не забили, но контролировали ход встречи. Видно, что все ребята в тонусе. Конечно, жду встречи со сборной, с ребятами. Нам предстоит серьезный турнир, есть новые цели и новая мотивация».

«Думаю, что поражение в финале Лиги чемпионов останется на всю жизнь в памяти, но нужно переключиться на Евро. В целом, когда я приезжаю в сборную, то нужно переключаться на национальную команду. Будет непросто, но нужно быть профессионалом».

«Если я буду слишком долго об этом думать, то это не пойдет на пользу в сборной», - сказал Зинченко.

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Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 04.06.2021 17:16
    0
    Sergey RockStar, 04.06.2021 17:02
    Болел в финале за Сити и Саню, но после игры он повел себя как тёлка. Даже Гвардиола себе такого не позволил: медаль не снимал и спокойно отнесся к поражению. А Зина, аля Моуриньо, тоже мне блин - великая звезда!
    Ну это кабы-дабы. Вы же не на его месте, он прекрасно понимает, что это был его первый и последний финал.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.06.2021 17:09
    +1
    Зря ему давали выходные. Худшее что можно сделать в такой ситуации - закрыться и заняться самокопанием.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 04.06.2021 17:03
    +1
    Зина явно не в духе...😭
    С таким настроением играть нельзя!
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.06.2021 17:02
    0
    Болел в финале за Сити и Саню, но после игры он повел себя как тёлка. Даже Гвардиола себе такого не позволил: медаль не снимал и спокойно отнесся к поражению. А Зина, аля Моуриньо, тоже мне блин - великая звезда!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 04.06.2021 17:09
    +1
    Зря ему давали выходные. Худшее что можно сделать в такой ситуации - закрыться и заняться самокопанием.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 04.06.2021 17:03
    +1
    Зина явно не в духе...😭
    С таким настроением играть нельзя!
    Ссылка
    Tample_ck7070
    online
      Tample_ck7070, 04.06.2021 17:16
    0
    Sergey RockStar, 04.06.2021 17:02
    Болел в финале за Сити и Саню, но после игры он повел себя как тёлка. Даже Гвардиола себе такого не позволил: медаль не снимал и спокойно отнесся к поражению. А Зина, аля Моуриньо, тоже мне блин - великая звезда!
    Ну это кабы-дабы. Вы же не на его месте, он прекрасно понимает, что это был его первый и последний финал.
    Ссылка
    Sergey RockStar
    online
      Sergey RockStar, 04.06.2021 17:02
    0
    Болел в финале за Сити и Саню, но после игры он повел себя как тёлка. Даже Гвардиола себе такого не позволил: медаль не снимал и спокойно отнесся к поражению. А Зина, аля Моуриньо, тоже мне блин - великая звезда!
    Ссылка
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