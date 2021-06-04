Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Ролан Гаррос на 5 июня

Пятого июня продолжатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису.
В субботу на корты Парижа выйдут две представительницы Украины.
Ролан Гаррос. Третий круг
Корт имени Филиппа Шатрие, первый запуск (13:00)
Элина Свитолина (№6 WTA) [5] – Барбора Крейчикова (№33 WTA, Чехия)
Корт №7, второй запуск (14:00*)
Марта Костюк (№81 WTA) – Варвара Грачева (№88 WTA, Россия)
*ориентировочное время
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Источник — Sport.ua
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