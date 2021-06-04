Одна из фавориток Ролан Гаррос проиграла в третьем раунде

Третья сеяная Арина Соболенко досрочно завершила борьбу в рамках Открітого чемпионата Франции по теннису.



Теннисистка из Беларуси проиграла в третем круге Анастасии Павлюченковой (№32 WTA) из России.



Ролан Гаррос. Третий круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:0



Павлюченкова в следующем раунде сразится с еще одной представительницей Беларуси Викторией Азаренко (№16 WTA).



Отметим, что букмекеры ставили Соболенко на третье место в списке фавориток на победу. Ранее Арина на турнирах Большого Шлема ни разу не заходила дальше четвертого раунда.