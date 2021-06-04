Одна из фавориток Ролан Гаррос проиграла в третьем раунде

Арина Соболенко досрочно покинула турнир

  • 04.06.2021 15:18
  • 368 просмотров
  • 1 комментарий
Одна из фавориток Ролан Гаррос проиграла в третьем раунде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Третья сеяная Арина Соболенко досрочно завершила борьбу в рамках Открітого чемпионата Франции по теннису.
 
Теннисистка из Беларуси проиграла в третем круге Анастасии Павлюченковой (№32 WTA) из России.
 
Ролан Гаррос. Третий круг 
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:0
 
Павлюченкова в следующем раунде сразится с еще одной представительницей Беларуси Викторией Азаренко (№16 WTA).
 
Отметим, что букмекеры ставили Соболенко на третье место в списке фавориток на победу. Ранее Арина на турнирах Большого Шлема ни разу не заходила дальше четвертого раунда.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 04.06.2021 15:25
    0
    никакая она не фаворитка.. еще НИ РАЗУ не выходила во вторую неделю на Шлемах.. что и требовалось доказать..
    Ссылка
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 04.06.2021 15:25
    0
    никакая она не фаворитка.. еще НИ РАЗУ не выходила во вторую неделю на Шлемах.. что и требовалось доказать..
    Ссылка
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