Одна из фавориток Ролан Гаррос проиграла в третьем раунде

Третья сеяная Арина Соболенко досрочно завершила борьбу в рамках Открітого чемпионата Франции по теннису.
Теннисистка из Беларуси проиграла в третем круге Анастасии Павлюченковой (№32 WTA) из России.
Ролан Гаррос. Третий круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:4, 2:6, 6:0
Павлюченкова в следующем раунде сразится с еще одной представительницей Беларуси Викторией Азаренко (№16 WTA).
Отметим, что букмекеры ставили Соболенко на третье место в списке фавориток на победу. Ранее Арина на турнирах Большого Шлема ни разу не заходила дальше четвертого раунда.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.