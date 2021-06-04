Заря может подписать полузащитника Александрии

Луганскому клубу нужен Кирилл Ковалец

  • 04.06.2021 13:27
  • 1284 просмотра
  • 1 комментарий
Заря может подписать полузащитника Александрии
© ФК Александрия. Кирилл Ковалец

Луганская «Заря» нацелилась на 27-летнего украинского полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца.

В футболисте лично заинтересован главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.

Ковалец защищает цвета «Александрии» с лета 2018 года после перехода из «Черноморца» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне футболист провел за «Александрию» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Контракт Ковальца с «Александрией» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €800 тысяч.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    prezidend
      prezidend, 04.06.2021 13:45
    -2
    Ось і Олександрія здулась Тікають звідти всі, хто може
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