Заря может подписать полузащитника Александрии

Луганская «Заря» нацелилась на 27-летнего украинского полузащитника «Александрии» Кирилла Ковальца.
В футболисте лично заинтересован главный тренер «Зари» Виктор Скрипник.
Ковалец защищает цвета «Александрии» с лета 2018 года после перехода из «Черноморца» в качестве свободного агента. В минувшем сезоне футболист провел за «Александрию» 21 матч во всех турнирах, где забил один гол и отдал шесть результативных передач.
Контракт Ковальца с «Александрией» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость хавбека составляет €800 тысяч.
Источник — ТаТоТаке
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