Арсеналу нужен защитник Аякса

Лондонский «Арсенал» подыскивает футболиста на позицию правого защитника.

«Канониры» заинтересован ы подписании 23-летнего игрока амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаира Мазрауи.

Мазрауи — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне футболист провел за нидерландский клуб 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €17 миллионов.

Нуссаир провел 12 матчей за сборную Марокко, где забил один гол.