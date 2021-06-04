Арсеналу нужен защитник Аякса

Лондонский «Арсенал» подыскивает футболиста на позицию правого защитника.
«Канониры» заинтересован ы подписании 23-летнего игрока амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаира Мазрауи.
Мазрауи — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне футболист провел за нидерландский клуб 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €17 миллионов.
Нуссаир провел 12 матчей за сборную Марокко, где забил один гол.
Источник — Mundo Deportivo
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