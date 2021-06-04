Арсеналу нужен защитник Аякса

Нуссаир Мазрауи может перейти в лондонский клуб

  • 04.06.2021 13:05
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Арсеналу нужен защитник Аякса
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» подыскивает футболиста на позицию правого защитника.

«Канониры» заинтересован ы подписании 23-летнего игрока амстердамского «Аякса» и сборной Марокко Нуссаира Мазрауи.

Мазрауи — воспитанник «Аякса». В минувшем сезоне футболист провел за нидерландский клуб 26 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается в €17 миллионов.

Нуссаир провел 12 матчей за сборную Марокко, где забил один гол.

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Источник — Mundo Deportivo

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