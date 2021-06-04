ВИДЕО. Ярмоленко накормил одноклубника оливье и котлетой по-киевски

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вместе со своим одноклубником, 33-летним итальянцем Анджело Огбонной, принял участие в клубном кулинарном шоу.
Во время кулинарной баталии футболисты по очереди должны были пробовать национальные блюда обеих стран как в открытую, так и вслепую.
Арбитром необычного поединка стал английский защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл.
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Источник — ФК Вест Хэм
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