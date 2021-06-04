ВИДЕО. Ярмоленко накормил одноклубника оливье и котлетой по-киевски

Украинский игрок «Вест Хэма» вместе с Анджело Огбонной принял участие в кулинарном шоу

  • 04.06.2021 12:33
  • 2120 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Ярмоленко накормил одноклубника оливье и котлетой по-киевски
© Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко вместе со своим одноклубником, 33-летним итальянцем Анджело Огбонной, принял участие в клубном кулинарном шоу.

Во время кулинарной баталии футболисты по очереди должны были пробовать национальные блюда обеих стран как в открытую, так и вслепую.

Арбитром необычного поединка стал английский защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл.

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Источник — ФК Вест Хэм

(7 голосов)

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Комментарии
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 04.06.2021 13:16
    0
    CheMP, 04.06.2021 12:45
    надо было его добить холодцом
    із хріном
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 04.06.2021 12:45
    +1
    надо было его добить холодцом
    Ссылка
    CheMP
    online
      CheMP, 04.06.2021 12:45
    +1
    надо было его добить холодцом
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 04.06.2021 13:16
    0
    CheMP, 04.06.2021 12:45
    надо было его добить холодцом
    із хріном
    Ссылка
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