Манчестер Юнайтед уверен в подписании Санчо

Английский клуб намерен выкупить контракт игрока уже этим летом

  • 04.06.2021 12:16
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Манчестер Юнайтед уверен в подписании Санчо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что ему удастся выкупить контракт 21-летнего вингера дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо.

«Красные дьяволы» намерены завершить сделку уже этим летом.

В минувшем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 38 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач.

Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Джейдона составляет €100 миллионов.

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Источник — The Athletic

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