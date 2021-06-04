Манчестер Юнайтед уверен в подписании Санчо

Английский «Манчестер Юнайтед» уверен в том, что ему удастся выкупить контракт 21-летнего вингера дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдона Санчо.
«Красные дьяволы» намерены завершить сделку уже этим летом.
В минувшем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 38 матчей во всех турнирах, где забил 16 мячей и отдал 20 результативных передач.
Контракт игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость Джейдона составляет €100 миллионов.
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Источник — The Athletic
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