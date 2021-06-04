Андрей ПАВЕЛКО: «Сборная Украины сняла проклятие»

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией (1:0) в контрольном матче, который прошел на «Днепр-Арене».

«Есть уже какие-то предрассудки, наверное. Четыре подряд матча завершались со счетом 1:1. Тут последние минуты, причем при другой игре, и очень не хотелось, чтобы опять было 1:1. Я благодарен нашим днепровским болельщикам. Они зарядили своей энергетикой прекрасной, и мы сняли это проклятие 1:1. Сегодня наконец-то пришла победа. Не столько победа, сколько качество игры, которое, я думаю, нравится нашим болельщикам.

Я уверен, что тренерский штаб получил много информации для Евро и на будущие игры нашей сборной.

Великолепный матч. Спасибо Днепру! Сборная сегодня в таком городе, как Днепр, получает новую историю. Я думаю, что у Львова появилась конкуренция. Здесь сборная провела пять матчей без поражений. Дальше болельщики по всей стране будут поддерживать сборную», — сказал Павелко.